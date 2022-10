Pesquisa Datafolha: Lula 49%, Bolsonaro 44% no 2º turno

15:56 | Out. 27, 2022

Nova pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial foi divulgada hoje, quinta-feira, 27 de outubro (27/10). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou estável e Jair Bolsonaro (PL) oscilou um ponto para baixo.

Votos totais

Lula: 49% (=)

Bolsonaro: 44% (-1)

Branco/nulo: 5% (+1)

Não sabe/não respondeu: 2% (+1)



Votos válidos

Lula: 53% (+1)

Bolsonaro: 47% (-1)

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa é contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo e realizada entre 25 e 27 deste mês. A pesquisa ouviu 4.580 eleitores.

Na pesquisa anterior do Datafolha, há uma semana, Lula tinha 49% das intenções de votos totais e Bolsonaro, 45%. Assim, Lula tinha 52% dos votos válidos e Bolsonaro, 48%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-04208/2022.

Agregador de Pesquisas O POVO

O POVO+, a plataforma multistreaming de Jornalismo e Educação do O POVO, disponibiliza o Agregador de Pesquisas de intenção de voto.A ferramenta proporciona compreensão precisa e ampla do desenrolar eleitoral, com suas nuances e tendências.

Acesse o agregador de pesquisas clicando aqui.

O agregador tem números da corrida rumo à Presidência da República, governo dos estados e Senado, além da avaliação do governo federal e de governos estaduais. O projeto foi desenvolvido pelo DATADOC, o núcleo de dados do O POVO.

