Bolsonaro planejava pedir adiamento das eleições, diz jornalista

Segundo informações da jornalista Andréia Sadi, da Globo News, o presidente Jair Bolsonaro (PL) cogitou propor o adiamento do segundo turno das eleições, programado para ocorrer no próximo domingo, 30.

O candidato à reeleição planejava utilizar a coletiva realizada nesta quarta-feira, 26, para radicalizar e adiar o pleito. Porém, em reunião com aliados políticos, a ideia foi derrubada, pois Bolsonaro não teria o apoio esperado.

De acordo com a jornalista, os aliados ressaltaram que a eleição ainda está em curso e que é preciso ter calma antes de propor um discurso de derrota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na coletiva, Bolsonaro rebateu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a suposta supressão das inserções da campanha no rádio e afirmou que irá até as últimas consequências para recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes de arquivar denúncia.

Nesta segunda-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, alegou violações no processo eleitoral e afirmou que Lula teve cerca de 154 mil inserções a mais no rádio nas regiões Norte e Nordeste. O ministro do STF recusou o pedido de investigação por falta de provas e considerou que a ação seria uma tentativa de tumultuar as eleições.

Com o resultado do primeiro turno e a acirrada diferença de pontos entre os candidatos nas principais pesquisas, Bolsonaro reforça os ataques à Justiça Eleitoral e os questionamentos sobre supostas irregularidades na reta final da campanha.

Sobre o assunto Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta quinta (27/10)

Lula e Bolsonaro vão ao Rio de Janeiro se preparar para debate

TSE arquiva ação do PL sobre rádios; Moraes vê ato para tumultuar 2º turno

Bolsonaro diz que campanha foi prejudicada por decisão do TSE

Tags