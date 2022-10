Campanha de Lula denuncia promoção feita pelo parque Beto Carrero

A campanha do ex-presidente Lula (PT) acionou nesta quinta-feira, 27, a Procuradoria Geral Eleitoral para denunciar a promoção feita pelo parque Beto Carrero World como crime eleitoral.

Nas redes sociais, o parque de Santa Catarina anunciou desconto de 25% no preço do ingresso para quem comparecer ao local no próximo domingo, 30, utilizando roupa da cor vermelha e permanecer no parque das 8h às 17 horas, horário de votação do segundo turno das eleições.

No documento, os advogados da campanha pontuam que o objetivo da peça é deixar as pessoas ocupadas nas atrações do parque durante todo o horário de funcionamento das urnas, como forma de afugentar parte do eleitorado.

Além disso, a defesa afirma que a publicação faz referência ao Partido dos Trabalhadores e seus militantes, pela estética e pelos elementos utilizados na peça.

De acordo com o Art. 299 do Código Eleitoral, é proibido dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita.

