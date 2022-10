FHC grava vídeo e pede voto em Lula: "Não tem dúvida, vote no 13"

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) reforçou o apoio ao também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o segundo turno das eleições presidenciais. Nesta quinta-feira, 27, FHC publicou vídeo nas redes sociais em que pede votos a Lula, a quem já havia declarado apoio público no começo do mês.

"Você que melhorou de vida com o Real e acredita no Brasil, nessas eleições não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar ainda mais sua vida", disse o ex-presidente no vídeo. A gravação encerra com a identidade visual da campanha do petista.

No começou de outubro, o tucano declarou apoio a Lula. Alguns dias depois, os dois se encontraram depois de um ato público entre Lula e a senadora Simone Tebet (MDB), que também declarou voto no petista.



Na época, Lula recebeu apoio de economistas que participaram da elaboração do Plano Real, como Persio Arida e Armínio Fraga. Todos justificaram a defesa da democracia como motivo de endosso ao PT no segundo turno.





