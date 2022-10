Beto Carrero dá desconto a petistas que usarem parque no horário de votação

O parque de diversões Beto Carrero World, em Santa Catarina (SC), lançou uma promoção com 25% de desconto para quem for vestido de vermelho e ficar durante todo o período da votação no próximo domingo, 30. O anúncio, divulgado nas redes sociais do empreendimento, faz alusão ao PT do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa o segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).



"Para quem reclamou da promoção verde e amarelo, chegou o passaporte Para Todos! Chega de briga. Convide seu amigo petista e divirta-se o dia inteiro com ele! Vale somente domingo (30/10), para quem vier de vermelho, entrar antes das 8 horas e sair depois das 17 horas", diz a legenda da postagem. Com as cores do partido, a imagem ainda destaca as letras "P" e "T".

O horário exigido para ter acesso ao desconto compreende todo o período da abertura e fechamento das seções eleitorais durante o segundo turno das eleições de 2022. No Brasil, segundo o Código Eleitoral, o voto é obrigatório.

Conforme informou o advogado Paulo Fretta ao G1, a prática adotada pelo parque é irregular e configura crime eleitoral. "Pode configurar, inclusive, compra de voto, que é um ilícito eleitoral", ressaltou.

O profissional é membro da Comissão de Assuntos Eleitorais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Santa Catarina. "A compra ou a venda de voto, seja com dinheiro, presentes ou qualquer favorecimento, é crime que pode ser punido com até quatro anos de prisão e pagamento de multa", acrescentou.



Além das eleições para a Presidência, doze estados, incluindo SC, definirão os governadores. Na unidade federativa, Décio Lima (PT) disputa o Executivo estadual com Jorginho Mello (PL), do mesmo partido de Bolsonaro.

