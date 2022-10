18:14 | Out. 27, 2022

A praça na Aldeota se tornou reduto da direita e local de manifestações de adversários do PT

Apoiadores comemoram nesta quinta-feira, 27, o aniversário de 77 anos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com ato de campanha na Praça Portugal, na Aldeota, em Fortaleza. O local se tornou na última década palco de manifestações organizadas por adversários políticos do PT e reduto de atos organizados pela direita.

Apoiadores comemoram aniversário de Lula na Praça Portugal https://t.co/ek7rWqd5RR pic.twitter.com/7jSjP9ymF6 — Jogo Político (@jogopolitico) October 27, 2022

Lula é ex-presidente e candidato a um novo mandato no Palácio do Planalto. Pesquisas Datafolha e Atlas divulgadas nesta quinta-feira o mostram em vantagem na disputa presidencial.

Em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, militantes comemoraram o aniversário do petista com um bolo temático. A festa foi realizada na avenida Coronel Correira, área central da cidade, no começo da noite.



Militantes comemoram aniversário do ex-presidente Lula (PT) com bolo temático em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. pic.twitter.com/TwGJllSctT — Jogo Político (@jogopolitico) October 28, 2022

