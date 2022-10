Agentes da PF feridos por Roberto Jefferson se recusam a encontrar Bolsonaro, diz colunista

O delegado Marcelo Villela e a agente Karina de Oliveira, atacados com tiros e granadas pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) no último domingo, 23, ao cumprirem mandado de prisão, se recusaram a se encontrar com o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), após o episódio.

Bolsonaro afirmou que gostaria de encontrá-los, no entanto, os agentes negaram para evitar serem usados politicamente pelo candidato à reeleição. As informações são do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

A campanha de Bolsonaro sofreu impactos com o episódio, uma vez que Jefferson é aliado do presidente, além de colecionarem vários momentos juntos. Bolsonaro tentou negar a relação, mas imagens dos dois divulgadas pela imprensa mostram o contrário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a perícia da Polícia Federal, Karina sofreu ferimentos no rosto e na coxa, além de ficar com estilhaços de granada no quadril. Marcelo, por sua vez, foi ferido na cabeça e disse, em seu depoimento, que um exame de raio X constatou dois fragmentos, possivelmente estilhaços de vidro, alojados em seu crânio.

Momentos depois do episódio, Bolsonaro gravou vídeo tentando se desvincular de Jefferson e disse que “o tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio”.



Sobre o assunto Roberto Jefferson é transferido para o presídio de Bangu 8, no Rio

Policiais atingidos por Roberto Jefferson têm estilhaços no quadril e no crânio

Roberto Jefferson teve pelo menos 10 reuniões com governo Bolsonaro

Tags