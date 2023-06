Gil do Vigor cria canal de aulas de matemática gratuitas para Enem

O ex-bbb Gil do Vigor criou um canal no YouTube para ensinar matemática para vestibulandos

O ex-bbb e economista formado Gilberto Nogueira, 31, mais conhecido como Gil do Vigor, iniciou um canal no YouTube com conteúdo voltado ao ensino de matemática. Segundo o influenciador, a iniciativa objetiva ajudar estudantes que planejam prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Para tentar ajudar quem precisa de acesso à matemática para passar no Enem. A didática não tá das melhores, mas eu vou aperfeiçoar. A intenção é inspirar e incentivar o aprendizado da matemática e do Enem. A educação salva e eu quero ajudar um pouquinho a salvar as pessoas com o conhecimento que eu adquiri”, conta Gil.

O canal "Matemática do Vigor" já acumula mais de 45 mil inscritos. Com 11 vídeos postados, os conteúdos vão do simples ao avançado, desde a soma a média ponderada. O novo youtuber e aliados dos vestibulandos conta que tem anotado todos feedbacks positivos e negativos e que pretende melhorar.

“Durante minhas férias, irei gravar bastante vídeos e cada vez melhor para ajudar todos que desejam aprender matemática e os vigorosos que estão se preparando para o Enem! Estou muito feliz gente”, disse Gil.

O ex-bbb está nos Estados Unidos cursando um doutorado (PhD) em economia na University of California, Davis (Universidade da Califórnia). O anúncio da aprovação do doutorado foi feito ainda quando estava confinado no Big Brother Brasil, em 2021.

Gilberto foi o quarto colocado na edição do programa da Rede Globo. Os bordões como “Tchaki Tchaki”, conquistou o carinho do público com o apelido de “Gil do Vigor”. Ele foi eliminado no último paredão da edição, enfrentando a campeã Juliette Freire e a vice Camilla de Lucas.

Para conferir o canal, acesse: https://www.youtube.com/@MatematicaDoVigor/videos

