Enem PPL 2021: reaplicação de provas acontece nos dias 9 e 16 de janeiro

A reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai acontecer nos dias 9 e 16 de janeiro em todo o País. As provas serão aplicadas para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa (Enem PPL 2021), para aqueles que tiveram isenção na inscrição em 2020 e não compareceram à aplicação, além dos participantes que tiveram a solicitação de reaplicação do Enem 2021 aceita.

O Enem PPL contará com 54.231 participantes e acontecerá em unidades prisionais e socioeducativas das 27 unidades da Federação. Além disso, as provas terão o mesmo nível de dificuldade e o mesmo objetivo da edição regular, sendo a mesma regra válida também para as provas de reaplicação dos demais candidatos faltosos.

Ainda, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foram registrados 6.986 participantes em todas as unidades da Federação que tiveram o pedido para reaplicação aceito por estarem com sintomas de doenças infectocontagiosas ou por conta de problemas logísticos ocorridos no dia da aplicação.

No total, 280.145 inscritos da edição de 2020 que tiveram isenção na inscrição mas não compareceram à aplicação no mesmo ano por conta da pandemia da Covid-19, conseguindo na Justiça direito de inscrição sem precisar pagar taxa, também realizarão as provas. O Inep não informou quantas pessoas tiveram o pedido de reaplicação aprovado.

Segundo a assessoria do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas), foram inscritos 85 pessoas em medida de internação. Desses, 56 são de Fortaleza, 25 de Sobral e quatro de Juazeiro do Norte.

Também de acordo com a assessoria da Secretaria da Administação Penitenciária do Ceará (SAP), foram 3.195 detentos inscritos, sendo alguns com alvará de soltura, totalizando, assim, em 2.335 internos que realizarão o exame.

Aplicação de provas

De acordo com o Inep, os participantes terão cinco horas e trinta minutos para a realizar as provas do primeiro dia, que acontecem neste domingo, 9, sendo de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A aplicação começa às 13h30min (horário de Brasília) e termina às 19 horas.

Já para o segundo dia de exame, que acontece no domingo seguinte, 16, os candidatos terão cinco horas para realizar as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá início às 13h30min (horário de Brasília) e se encerra às 18h30min.

Enem PPL

As provas do Enem PPL possuem o mesmo nível de dificuldade e objetivo do exame regular. O que difere da forma de aplicação dos demais candidatos é o local de realização, que acontece dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional e socioeducativa de cada unidade da Federação.

O formato e modo de aplicação do exame são feitos desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O edital do Enem PPL pode ser conferido no portal do Inep.

Medidas sanitárias de segurança

Segundo o Inep, a aplicação do Enem PPL e a reaplicação também seguirão protocolos de prevenção à Covid-19. O uso de máscaras de proteção será obrigatório e frascos de álcool em gel serão fornecidos pela organização da prova. As unidades prisionais e/ou socioeducativas deverão higienizar as salas e proporcionar uma boa circulação de ar, além de possibilitar o distanciamento entre os participantes.

Cronograma



Isentos e reaplicação:

Provas: 9 e 16 de janeiro;

9 de janeiro: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação; Ciências Humanas e suas Tecnologias;

16 de janeiro: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias;

Abertura dos portões: 12h;

Fechamento dos portões: 13h;

Início das provas: 13h30;

Término das provas 1º dia: 19h;

Término das provas 2º dia: 18h30.



Pessoas privadas de liberdade:

Provas: 9 e 16 de janeiro



9 de janeiro: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação; Ciências Humanas e suas Tecnologias;

16 de janeiro: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias;

Chegada às salas 1º dia: 12h30;

Chegada às salas 2º dia: 13h15;

Preenchimento do questionário socioeconômico 1º dia: 12h45 às 13h20

Início das provas: 13h30;

Término das provas 1º dia: 19h;

Término das provas 2º dia: 18h30.

