Final The Voice Brasil 2022: onde assistir hoje, 29/12, e horário

A 11º temporada do reality musical The Voice Brasil chega a Final. Saiba onde assistir ao vivo, horário, dinâmica e finalistas do talent show global

A final do The Voice Brasil 2022 vai ao ar hoje, quinta-feira, 29 de dezembro (29/12), às 22 horas e 30 minutos, na Globo. Os finalistas do reality musical foram escolhidos pelos técnicos da temporada - Iza, Lulu Santos, Gabi Amarantos e Michel Teló.

Neste ano, a apresentação da atração global está sob o comando de Fátima Bernardes - primeira mulher a assumir a posição no programa. A 11º edição do talent show estreou em novembro e desta vez, o programa trouxe novas vozes e uma dinâmica inédita.

Final The Voice Brasil 2022 ao vivo: dinâmica de hoje, dia 29/12

A grande final do reality musical The Voice Brasil 2022 seguirá o seguinte cronograma:

Cada finalista fará duas apresentações;

Os técnicos também cantarão sozinhos, cada um uma música;

E a votação ficará aberta até o fim de todas as apresentações.

Final The Voice Brasil 2022: finalistas de cada time

Time IZA: Bell Lins, de 22 anos

Time Lulu: Juceir Júnior, de 28 anos

Time Teló: Keilla Júnia, de 18 anos

Time Gabi: Mila Santana, de 31 anos

Final The Voice Brasil 2022 ao vivo: onde assistir e horário

A 11º temporada do The Voice Brasil é exibida às terças e quintas, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após "Travessia", na Rede Globo, em transmissão aberta.

Para assistir ao reality de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay. As reprises do reality serão exibidas às quartas e sextas no Multishow, a partir das 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Final The Voice Brasil 2022: como votar?

Para participar da votação é necessário criar uma Conta Globo - o cadastro é gratuito e vale para o restante da temporada.

Passo a passo:

1. Caso você não tenha uma Conta Globo é necessário se cadastrar, então clique em "cadastre-se" e preencha o formulário com seus dados pessoais;

2. Uma outra opção é utilizar o seu login do Facebook ou Google, nesse caso é preciso clicar no ícone que representa a opção;

3. Nas três opções você precisará clicar no campo "Não sou um robô" e aceitar os termos de uso e política de privacidade;

4. Após essa etapa de cadastro, é preciso confirmar o e-mail de cadastro enviado para a sua caixa de entrada.

