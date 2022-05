Inscrição: The Voice Brasil, Kids e Mais: saiba como se inscrever no Gshow

A inscrição para as três versões do The Voice - Brasil, Kids e Mais - estão abertas no Gshow, da Globo; veja o passo a passo para se inscrever nas edições 2023

A inscrição para a temporada de 2023 do The Voice Kids, The Voice Brasil e The Voice Mais estão abertas. Os programas, produzidos e exibidos pela Rede Globo buscam encontrar novos talentos musicais no Brasil. Divididos em quatro times, liderados por grandes nomes da música brasileira, os participantes competem entre si, em batalhas grupais e apresentações individuais. Confira os requisitos e o passo a passo de como efetuar a inscrição nos talents shows.



Inscrição do The Voice Kids 2023: quem pode participar?

O The Voice Kids é a programação em versão infantil do talent show brasileiro The Voice Brasil. Os interessados em participar do reality devem ter de 9 a 14 anos de idade, além da autorização dos responsáveis. O vencedor da competição ganha R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. Inscreva-se aqui.

Inscrição do The Voice Brasil 2023: quem pode participar?

O The Voice Brasil é a primeira versão do reality musical. Ao todo, 10 temporadas já foram realizadas no Brasil. Para participar do talent show é necessário ter mais de 16 anos. O vencedor da disputa ganha R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. Inscreva-se aqui.

Inscrição do The Voice Mais 2023: quem pode participar?

O reality show The Voice +, produzido e exibido pela Rede Globo, foi criado para a faixa etária partir de 60 anos de idade. O vencedor da competição ganha R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. Inscreva-se aqui.

The Voice 2023: como se inscrever no Gshow?

As inscrições para os reality shows The Voice Kids, The Voice e The Voice+ são feitas por meio do site da Gshow. Quando a aba for aberta será necessário preencher um questionário e enviar os vídeos dos candidatos com apresentações musicais de até 5 minutos.

Se a música escolhida for estrangeira, é necessário também a interpretação de um trecho de uma canção em português. Não podendo, portanto, ocorrer dublagem.

Inscrição para o The Voice 2023: passo a passo

Para realizar a inscrição é necessário preencher um questionário e enviar vídeos. Confira os passos abaixo.

Acesse a página de inscrições do The Voice 23 no site do GShow: The Voice Kids, The Voice Brasil e The Voice+ Preencha o cadastro com os dados solicitados; Responda ao questionário do programa - as respostas não podem ser alteradas após o envio; Produza e envie um vídeo cantando - no final do vídeo fale um pouco sobre sua vida e como a música é importante para você; Em seguida, aguarde o contato da produção do reality show musical.

