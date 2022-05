U2 faz show surpresa em metrô de Kiev em solidariedade à Ucrânia; veja vídeo

O cantor Bono e o guitarrista The Edge, da banda U2, fizeram um show improvisado neste domingo, 8, no metrô de Kiev, capital da Ucrânia. A surpresa improvisada aconteceu na estação de metrô Khreschatyk, reunindo alguns curiosos. A apresentação contou com alguns sucessos da banda irlandesa, como Sunday Bloody Sunday, With or Without You e Desire. Além dessas, os artistas também tocaram uma versão de Stand By Me, canção interpretada ao lado da banda ucraniana Antytela.

No Twitter, a banda relatou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, os convidou para tocar em Kiev, como uma demonstração de solidariedade. O país foi invadido pela Rússia no dia 24 de fevereiro.

Durante a apresentação, que ocorreu de forma acústica, acompanhada de um violão e microfones, Bono elogiou a luta da Ucrânia pela liberdade. “O povo ucraniano não está apenas lutando por sua própria liberdade. Está lutando por todos nós que amamos a liberdade”, disse o vocalista.

In the epicenter of global history. Bono from @U2 on the metro station in Kyiv singing for Ukraine. Such a historical moments to show solidarity and pay global attention on putin’s invasion. Please repost and stand with Ukraine by pushing your govts to help us with weapons/money pic.twitter.com/j5aKrkPS60