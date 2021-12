The Voice Brasil 2021 ao vivo: onde assistir hoje, dia 07/12, e horário

A décima temporada do reality musical The Voice Brasil 2021 prossegue para a segunda noite da fase Batalhas dos Técnicos. Saiba onde assistir ao vivo ao e qual horário do programa de hoje, dia 07/12

Hoje, terça-feira, 7 de dezembro (07/12), o The Voice Brasil 2021 exibe seu décimo primeiro episódio e prossegue para a segunda noite da fase Batalhas dos Técnicos. Desta vez, com as equipes formadas, o Time Teló entra na disputa para competir igualmente. Nessa fase os técnicos Iza, Lulu Santos, Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Michel Teló se desafiam entre si. A escolha do vencedor da disputa fica nas mão dos três técnicos que não participaram da disputa. Ao final de todas as rodadas, o time que possuir mais vitórias ganha vantagem na fase seguinte, a "Remix".

O comando da disputa segue sob a apresentação de André Marques. A décima temporada do reality musical estreou em outubro, na TV Globo, e desta vez, o programa trouxe novas vozes, uma dinâmica inédita e a inclusão de um novo técnico.

The Voice Brasil 2021 ao vivo: onde assistir e horário

A décima temporada do The Voice Brasil é exibida às terças e quintas, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após "Império", na Rede Globo, em transmissão aberta. Para assistir ao reality de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay. As reprises do reality serão exibidas às quartas e sextas no Multishow, a partir das 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Caio Blat comparece a formatura de filho adotivo após reatar laços

Anitta é cortada de foto publicada por Tinashe e fãs criticam: "Xenofobia?"

Farofa da Gkay: saiba quanto influencer pagou pela festa no Marina Park

The Voice Brasil 2021: quem apresenta o reality?

Nesta edição, o The Voice Brasil contará com a participação de dois apresentadores: Tiago Leifert e André Marques. A alteração ocorreu após a gravação da fase "Audições às Cegas", quando o apresentador Tiago Leifert teve de ser substituído às pressas por motivos pessoais.

Devido a isto, quem assumirá o trabalho na fase do “Tira-Teima”, será André Marques, que possui experiência frente a apresentação dos reality musicais The Voice + e The Voice Kids, programações em que já esteve à frente.

The Voice Brasil 2021: entenda a nova dinâmica do reality

Em sua décima edição, o The Voice Kids traz uma nova dinâmica: desta vez, os competidores que não forem escolhidos por um dos técnicos - Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA e Lulu Santos - nas apresentações da fase "Audições às Cegas", receberão uma segunda chance. Os não aprovados poderão ser escolhidos por Michel Teló, formando assim um novo time. O mesmo ocorrerá nas fases "Tira-Teima" e "Batalhas".

Teló volta a sua cadeira no palco do programa ao lado dos outros técnicos apenas na fase "Batalha dos Técnicos", quando então os cinco times passarão a competir de igual para igual. Outra novidade presente nessa temporada é a volta da disputa direta entre os técnicos. Nesta dinâmica, um técnico desafia outro em um duelo - o vencedor será definido pelo voto dos três técnicos restantes, que não participaram da disputa. O ganhador final ganha uma vantagem na fase seguinte do jogo.

The Voice Brasil 2021: a primeira noite das 'Batalhas dos Técnicos'

Está é a quarta fase da competição, em que com as equipes formadas, os técnicos Iza, Lulu Santos, Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Michel Teló se desafiam entre si, em forma de duelo. Após cada apresentação, os três técnicos que não participaram da disputa, escolhem quem foi o vencedor e, consequentemente, quem deixará a competição. Ao final das rodadas da noite, o técnico que tiver ganho mais duelo, recebe uma vantagem na próxima fase do jogo, a "Remix".

Primeira Batalha (Time Lulu vs Time Claudia)

Na primeira batalha da noite, Taty Gomes (Time Lulu) duelou no palco ao lado de Ariane Zaine (Time Claudia). Ao final da apresentação, os técnicos Carlinhos Maia, Iza e Michel Teló escolheram Ariane para continuar na competição.

Segunda Batalha (Time Iza vs Time Teló)

Na segunda batalha da noite, Giovanna Rangel (Time Iza) duelou no palco ao lado de NYAH (Time Teló). Ao final da apresentação, os técnicos Carlinhos Mais, Cláudia Leitte e Lulu Santos escolheram NYAH para continuar na competição.

Terceira Batalha (Time Brown vs Time Iza)

Na terceira batalha da noite, Léo Pinheiro (Time Brown) duelou no palco ao lado de Gleyssinh Samblack (Time Iza). Ao final da apresentação, os técnicos Lulu Santos, Cláudia Leitte e Michel Teló escolheram Léo para continuar na competição.

Quarta Batalha (Time Teló vs Time Lulu)

Na quarta batalha da noite, EuLá (Time Teló) duelou no palco ao lado de Ana Luiza Postingher (Time Lulu). Ao final da apresentação, os técnicos Carlinhos Maia, Iza e Cláudia Leitte escolheram EuLá para continuar na competição.

Quinta Batalha (Time Cláudia vs Time Brown)

Na quinta e última batalha da noite, Adriana (Time Cláudia) duelou ao lado de Serena (Time Brown). Ao final da apresentação os técnicos Iza, Michel Teló e Lulu Santos escolheram Serena para continuar na competição.

The Voice Brasil 2021: participantes e seus times

Time IZA:

° WD;

° Hugo Rafael;

° Camila Marieta;

° Luiza Dutra;

° Gustavinho;

° Kristhna Pennutt;

° Eduardo Vidal;

° Isabella Carvalho;

° Dona Preta.

Time Brown:

° Cristiane de Paula;

° Lysa Ngaca;

° Léo Pinheiro;

° Ammora Alves;

° Will Gordon;

° Serena;

° Nêgamanda;

° Gustavo Matias;

° Thór Junior;

° Manu Semiguen;

° Lysa Ngaca.

Time Lulu:

° Carlos Filho;

° Jamily Diwlay;

° Gustavo Boná;

° Júlia Paz;

° Natália Araújo;

° Thais Piza;

° Bruno Rodriguez;

° Nyah;

° Júlia Rezende;

° NYAH;

° Bárbara Nery.

Time Cláudia:

° Ayres;

° Ariane Zaine;

° Wina;

° Bruno Fernandez;

° Bruna Golçalves;

° Raphael Marrone;

° Dielle Anjos;

° Danilo Moreno;

° Belle Ayres;

° Cibelle Hespanhol.

Time Teló:

° Criston Lucas;

° Bella Raiane;

° Fabiana Gomes;

° Pamela Yuri;

° Érika Ribeiro;

° Anna Julia;

° Júlia Rezende;

° Fernanda de Lima;

° Dida Larruscain;

° EuLá;

° Marya Bravo;

° Milla Paz;

° Honey;

° Giuliano Eriston;

° Edvania Sousa.

Tags