The Voice Brasil 2021 ao vivo: onde assistir hoje, dia 30/11, e horário

A décima temporada do reality musical The Voice Brasil 2021 prossegue para a última noite da fase Batalhas. Saiba onde assistir ao vivo ao e qual horário do programa de hoje, dia 30/11

Hoje, terça-feira, 30 de novembro (30/11), o The Voice Brasil 2021 exibe seu décimo episódio e prossegue para a última noite da fase Batalhas. Desta vez, com as equipes formadas, os técnicos Iza, Lulu Santos, Claudia Leitte e Carlinhos Brown dividem seus times em duplas para batalhar cantando a mesma música. Porém, uma nova regra será acrescentada - somente o quinto técnico, o Michel Teló, poderá salvar vozes eliminadas nas performances para o seu grupo por meio do botão “peguei”.

O comando da disputa segue sob a apresentação de André Marques. A décima temporada do reality musical estreou em outubro, na TV Globo, e desta vez, o programa trouxe novas vozes, uma dinâmica inédita e a inclusão de um novo técnico.

The Voice Brasil 2021 ao vivo: onde assistir e horário

A décima temporada do The Voice Brasil é exibida às terças e quintas, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após "Império", na Rede Globo, em transmissão aberta. Para assistir ao reality de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay. As reprises do reality serão exibidas às quartas e sextas no Multishow, a partir das 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

The Voice Brasil 2021: quem apresenta o reality?

Nesta edição, o The Voice Brasil contará com a participação de dois apresentadores: Tiago Leifert e André Marques. A alteração ocorreu após a gravação da fase "Audições às Cegas", quando o apresentador Tiago Leifert teve de ser substituído às pressas por motivos pessoais.

Devido a isto, quem assumirá o trabalho na fase do “Tira-Teima”, será André Marques, que possui experiência frente a apresentação dos reality musicais The Voice + e The Voice Kids, programações em que já esteve à frente.

The Voice Brasil 2021: entenda a nova dinâmica do reality

Em sua décima edição, o The Voice Kids traz uma nova dinâmica: desta vez, os competidores que não forem escolhidos por um dos técnicos - Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA e Lulu Santos - nas apresentações da fase "Audições às Cegas", receberão uma segunda chance. Os não aprovados poderão ser escolhidos por Michel Teló, formando assim um novo time. O mesmo ocorrerá nas fases "Tira-Teima" e "Batalhas".

Teló volta a sua cadeira no palco do programa ao lado dos outros técnicos apenas na fase "Batalha dos Técnicos", quando então os cinco times passarão a competir de igual para igual. Outra novidade presente nessa temporada é a volta da disputa direta entre os técnicos. Nesta dinâmica, um técnico desafia outro em um duelo - o vencedor será definido pelo voto dos três técnicos restantes, que não participaram da disputa. O ganhador final ganha uma vantagem na fase seguinte do jogo.

The Voice Brasil 2021: a primeira noite das 'Batalhas"

Está é a terceira fase da competição, em que com as equipes formadas, os técnicos Iza, Lulu Santos, Claudia Leitte e Carlinhos Brown dividem seus times em duplas para batalhar cantando a mesma música. Porém, com uma nova regra acrescentada, apenas o quinto técnico, o Michel Teló, poderá salvar vozes eliminadas nas performances para o seu grupo por meio do botão de “peguei”.

Time Brown

Primeira rodada: Letícia Coutinho e Serena cantaram "De Noite na Cama", de Caetano Veloso. Ao fim da apresentação, o técnico Carlinhos Brown escolheu Serena para continuar na competição.

Segunda rodada: Léo Pinheiro e Luama cantaram "Jack Soul Braileiro", de Lenine. Ao fim da apresentação, o técnico Carlinhos Brown escolheu Léo para continuar na competição.

Time Cláudia

Primeira rodada: Dayse Rosa e Dielle Anjos cataram "Leão do Norte", de Lenine. Ao fim da apresentação, a técnica Claudia Leitte escolheu Dielle para continuar na competição.

Segunda rodada: Danilo Moreno e Noug cantaram "Melhor Eu Ir", de Thiaguinho. Ao fim da apresentação, a técnica Cláufia Leitte escolheu Danilo para continuar na competição.

Time Iza

Primeira rodada: Fernanda de Lima e Rafael Hugo cantaram "Beauty and The Beast", de Ariana Grande e John Legend. Ao fim da apresentação, a técnica Iza escolheu Rafael Hugo para continuar na competição. Porém, o técnico Michel Teló apertou o "Peguei" e recebeu Fernanda em seu time.

Segunda rodada: Dida Larruscain e Luiza Dutra cantaram "Serrado", de Djavan. Ao fim da apresentação, a técnica Iza escolheu Luiza para continuar na competição. Porém, o técnico Michel Teló apertou o "Peguei" e recebeu Dida em seu time.

Tima Lulu

Primeira rodada: Carlos Filho e EuLá cantaram "Sorri, sou Rei", de Natitust. Ao fim da apresentação, o técnico Lulu Santos escolheu Carlos Filho para continuar na competição. Porém, o técnico Michel Teló apertou o "Peguei" e recebeu EuLá em seu time.

Segunda rodada: Carol Fincatti e Taty Gomes cantaram "Bem Que Se Quis", de Marisa Monte. Ao fim da apresentação, o técnico Lulu Santos escolheu Taty Gomes para continuar na competição.

The Voice Brasil 2021: a segunda noite das 'Batalhas"

Time Brown

Primeira rodada: Milla Paz e Nêgamanda cantaram "Mas que nada", de Jorge Ben Jor. Ao fim da apresentação, o técnico Carlinhos Brown escolheu Nêgamanda para continuar na competição. Porém, o técnico Michel Teló apertou o "Peguei" e recebeu Milla Paz em seu time.

Segunda rodada: Gustavo Matias e Marya Bravo cantaram "The Prayer", de Celine Dion. Ao fim da apresentação, o técnico Carlinhos Brown escolheu Gustavo para continuar na competição. Porém, o técnico Michel Teló apertou o "Peguei" e recebeu Marya Bravo em seu time.

Time Cláudia

Primeira rodada: Bruno Fernandez e Edvania Sousa cataram "Desafio", de Belo. Ao fim da apresentação, a técnica Claudia Leitte escolheu Bruno para continuar na competição. Porém, o técnico Michel Teló apertou o "Peguei" e recebeu Edvania Sousa em seu time.

Segunda rodada: Adriana e Belle Brito cantaram "Tempos Modernos", de Lulu Santos. Ao fim da apresentação, a técnica Cláufia Leitte escolheu Adriana para continuar na competição.

Time Iza

Primeira rodada: Camila Marieta e Rafa cantaram "As Rosas Não Falam", de Cartola. Ao fim da apresentação, a técnica Iza escolheu Camila para continuar na competição.

Segunda rodada: Giovanna Rangel e Jamily Diwlay cantaram "I Can´t Help It ", de Michael Jackson. Ao fim da apresentação, a técnica Iza escolheu Giovanna para continuar na competição.

Tima Lulu

Primeira rodada: Alessandra San e Thais Piza cantaram "Prisioner", de Miley Cyrus e Dua Lipa. Ao fim da apresentação, o técnico Lulu Santos escolheu Thais para continuar na competição.

Segunda rodada: Bruno Rodriguez e Bia Trindade cantaram "Tangerina", de Tiago Iorc. Ao fim da apresentação, o técnico Lulu Santos escolheu Bruno para continuar na competição.

The Voice Brasil 2021: a terceira noite das 'Batalhas"

Time Brown

Primeira rodada: Cristiane de Paula e Thaís Pereira cantaram "I Wanna Dance With Somebody", de Whitney Houston. Ao fim da apresentação, o técnico Carlinhos Brown escolheu Cristiane para continuar na competição.

Segunda rodada: Ammora Alves e Bia Cantão cantaram "Meu Talismã", da Iza. Ao fim da apresentação, o técnico Carlinhos Brown escolheu Ammora para continuar na competição.

Time Cláudia

Primeira rodada: Anna Clara e Raphael Marrone cataram "Pra Você Acreditar", do grupo Ferrugem. Ao fim da apresentação, a técnica Claudia Leitte escolheu Raphael para continuar na competição.

Segunda rodada: Andrielly Souza e Ariane Zaine cantaram "Stay", de Justin Bieber e The Kid Laroi. Ao fim da apresentação, a técnica Cláufia Leitte escolheu Ariane para continuar na competição.

Time Iza

Primeira rodada: Honey e WD cantaram "Levitating", de Dua Lipa. Ao fim da apresentação, a técnica Iza escolheu WD para continuar na competição. Porém, o técnico Michel Teló apertou o "Peguei" e recebeu Honey em seu time.

Segunda rodada: Gleyssinho Samblack e Gustavinho cantaram "Me Olha nos Olhos", de Gustavinho. Ao fim da apresentação, a técnica Iza escolheu Gleyssinho para continuar na competição.

Tima Lulu

Primeira rodada: Giuliano Eriston e Gustavo Boná cantaram "Lamento Sertanejo", de Dominguinhos e Gilberto Gil. Ao fim da apresentação, o técnico Lulu Santos escolheu Gustavo para continuar na competição. Porém, o técnico Michel Teló apertou o "Peguei" e recebeu Giuliano em seu time.

Segunda rodada: Ana Luiza Postingher e Yasmin Maria cantaram "1 minuto", de D`Black. Ao fim da apresentação, o técnico Lulu Santos escolheu Ana Luiza para continuar na competição.

The Voice Brasil 2021: participantes e seus times

Time IZA:

° WD;

° Hugo Rafael;

° Camila Marieta;

° Giovanna Rangel;

° Luiza Dutra;

° Gustavinho;

° Kristhna Pennutt;

° Eduardo Vidal;

° Isabella Carvalho;

° Dona Preta.

Time Brown:

° Cristiane de Paula;

° Lysa Ngaca;

° Léo Pinheiro;

° Ammora Alves;

° Will Gordon;

° Serena;

° Nêgamanda;

° Gustavo Matias;

° Thór Junior;

° Manu Semiguen;

° Lysa Ngaca.

Time Lulu:

° Carlos Filho;

° Jamily Diwlay;

° Gustavo Boná;

° Júlia Paz;

° Natália Araújo;

° Taty Gomes;

° Thais Piza;

° Bruno Rodriguez;

° Nyah;

° Júlia Rezende;

° NYAH;

° Bárbara Nery.

Time Cláudia:

° Ayres;

° Ariane Zaine;

° Wina;

° Bruno Fernandez;

° Bruna Golçalves;

° Raphael Marrone;

° Dielle Anjos;

° Danilo Moreno;

° Belle Ayres;

° Adriana;

° Cibelle Hespanhol.

Time Teló:

° Criston Lucas;

° Bella Raiane;

° Fabiana Gomes;

° Pamela Yuri;

° Érika Ribeiro;

° Anna Julia;

° Júlia Rezende;

° Fernanda de Lima;

° Dida Larruscain;

° EuLá;

° Marya Bravo;

° Milla Paz;

° Honey;

° Giuliano Eriston;

° Edvania Sousa.

