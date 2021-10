The Voice Brasil: Tiago Leifert é substituído por André Marques nas gravações

O apresentador Tiago Leifert precisou ser substituído às pressas durante as gravações do “The Voice Brasil” por motivos pessoais. Quem assumirá o trabalho da fase “Tira-Teima” do reality show será André Marques. As informações foram divulgadas por Patrícia Kogut, colunista do “O Dia”.

Detalhes sobre o retorno do profissional ainda não foram divulgados. O programa, que vai ao ar até dia 23 de dezembro, está previsto para ser seu último antes de sair da Rede Globo.

No início de setembro, ele anunciou que deixará a empresa após o fim de “The Voice Brasil”. Nas redes sociais, publicou um texto de despedida. “Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo”, disse.

O apresentador ainda discorreu sobre sua relação positiva. “É muito mais do que um emprego: a Globo é um pedaço enorme da história da minha família. Não é exagero dizer que é uma relação de amor”, escreveu.

Até o momento, a emissora de televisão não informou quem o substituirá nas apresentações do “The Voice Brasil” e do “Big Brother Brasil 2022”.

