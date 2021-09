The Voice Kids 2021 ao vivo: onde assistir hoje, dia 19/09, e horário

Hoje, domingo, dia 19/09, o programa The Voice Kids 2021 segue para a semifinal, com nove participantes. Veja onde onde assistir ao vivo e qual horário do reality musical da Globo

O The Voice Kids 2021 vai ao ar hoje, domingo, dia 19 de setembro (19/09). A programação em versão infantil do talent show brasileiro The Voice Brasil conta com o júri formado por Carlinhos Brown, Michel Teló e Gaby Amarantos. Já a apresentação fica sob o comando de Márcio Garcia, e Thalita Rebouças nos bastidores.

Ao todo, a temporada tem seis etapas, divididas da seguinte forma: Audições às cegas, Batalhas, Tira-teima, Quartas de final, Semifinal e Final. As quatro primeiras disputas já ocorreram, e o reality musical segue hoje para a Semifinal.

Nas Quartas de final, doze participantes se apresentaram, mas apenas nove participantes foram salvos - sendo um escolhido pelo público e dois de cada time pelos técnicos. Os selecionados se enfrentarão hoje, na Semifinal.

The Voice Kids 2021 ao vivo: onde assistir e horário?

A sexta temporada do The Voice Kids é exibida ao vivo aos domingos, às 14 horas e 15 minutos (horário de Brasília), após ‘Temperatura Máxima’, na Rede Globo, em transmissão aberta. Para assistir ao reality de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay.

O programa reúne diversas crianças, de todas as regiões do Brasil, que possuem o sonho de iniciar na carreira musical diante de um júri, formado pelos artistas Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló. A apresentação do programa é comandada por Márcio Garcia, e Thalita Rebouças nos bastidores.

The Voice Kids Brasil 2021: como funcionará a semifinal?

Hoje o programa entra na Semifinal, e o público e os técnicos participam da decisão, que deixará duas vozes em cada time para serem enviadas à final - o público salva uma, e o técnico, a outra.

Por fim, a grande final contará com dois participantes em cada time. A voz campeã do ‘The Voice Kids’ 2021 será escolhida pelo público.

The Voice Kids Brasil 2021: participantes de hoje, 19/09

Time Gaby

Izabelle Ribeiro, 14 anos;

Izadora Rodrigues, de 11;

Ruany Keveny, de 14;

Time Teló

Laís Menezes, de 11 anos;

Gustavo Bardim, de 11;

Maria Victória, de 12.

Time Brown

Helloysa do Pandeiro, de 14 anos;

Isabelly Sampaio, de 13;

Sofia Farah, de 9.

