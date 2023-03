Confira a previsão do horóscopo para Escorpião hoje, 21, março de 2023 (21/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco.

É possível direcionar o foco para organizar as demandas, conciliando-as com atitudes saudáveis. A passagem conjunta da Lua Nova, do Sol e de Mercúrio pelo setor do cotidiano tende a motivar uma mudança nas rotinas a partir de um olhar mais atento sobre as necessidades do dia.