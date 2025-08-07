Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Signos de agosto: saiba quais são, datas, características e significados

Signos de agosto: saiba quais são, datas, características e significados

Dois signos do zodíaco são designados para aqueles que nascem em agosto. Confira quais são e suas principais características:
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Agosto é chamado por muitos de “mês mais longo do ano” e também considerado o “mês do desgosto”, em um trocadilho com seu nome. Além disso, trata-se do mês com dois signos do zodíaco que não podiam ser mais diferentes.

A seguir, confira quais são os signos do mês, suas características e significados:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Quais são os signos de agosto?

O signo que rege a primeira parte do mês de agosto é Leão, conhecido pelo brilho, liderança e confiança. Quem nasce entre os dias 23 de julho até 22 de agosto é Leonino por natureza.

Essas pessoas costumam ter facilidade para inspirar e motivar os outros, além de possuírem um forte senso de identidade e anseio por reconhecimento.

A partir do dia 23 de agosto até 22 de setembro, é o signo de Virgem que comanda a vida dos nascidos nesse período. Associado ao elemento Terra, esse é um signo marcado pela ordem, precisão e aperfeiçoamento.

Quem é de Virgem são conhecidos por serem analíticos, detalhistas e dedicados em fazer as coisas da melhor forma possível.

Por ter dois signos bem diferentes, o mês de agosto mistura intensidade de Leão e a introspecção de Virgem. A primeira metade do mês tende a ser mais vibrante, enquanto a segunda, com a entrada de Virgem, é um convite à retomada de foco.

Leia mais

Quais as características do signo de Leão?

O signo de Leão é o quinto da roda astrológica, regente da Casa Cinco e regido pelo astro Sol. De elemento Fogo e modalidade Fixa, os leoninos são dramáticos, ambiciosos e corajosos.

São grandes líderes, com a capacidade de conversar com pessoas e grupos e transmitir uma mensagem de confiança. Sua fixação em ser o centro das atenções, porém, pode afastar pessoas mais discretas e calmas.

As principais características de um leonino são:

Vaidade

Quem é Leão se importa muito com a própria aparência porque gosta de se sentir atraente para os outros. Eles cuidam do corpo e se exercitam com frequência, porque sabem que precisam de um líder interno, colocando as necessidades físicas em dia.

Coragem

Leão também é um signo que não tem medo de enfrentar as dificuldades que surgem ao longo da vida. Seja no campo pessoal ou profissional, a coragem é uma marca registrada desse signo que está sempre disposto a correr riscos.

Dramaticidade

Não apenas expansivos, como também expressivos, os leoninos são seres com uma tendência ao drama e à teatralidade. Características manifestadas principalmente quando não recebem o reconhecimento esperado.

Extroversão

A maioria dos leoninos também é simpática e acolhedora, isso graças à sua extroversão. Quem é nativo deste signo gosta de conversar, conhecer outras pessoas e faz parte de muitos grupos sociais diferentes.

Leia mais

Quais as características do signo de Virgem?

O signo de Virgem é o sexto da roda astrológica, regente da Casa Seis e regido pelo planeta Mercúrio. De elemento Terra e modalidade Fixa, os virginianos são práticos, perfeccionistas e solícitos, sempre esforçados e determinados a conquistarem suas metas.

Vendo a vida como uma jornada, os virginianos estão dispostos a trabalhar duro para realizar seus sonhos.

As principais características de um virginiano são:

Racionalidade

Quem é do signo de Virgem pode ser extremamente racional, utilizando a lógica para tomar a mais básica das decisões, deixando de lado os chamados da sua intuição. Os virginianos observam a vida sempre de forma pragmática, assim como suas resoluções.

Perfeição

A busca pela perfeição é um destino dos virginianos que exigem muito de si e também dos outros ao seu redor. Eles sempre tentam alcançar o mais alto nível de detalhe e fazem tudo com extrema dedicação para chegar o mais perto possível de serem perfeitos.

Obsessão

Para dar conta desse controle que os virginianos necessitam, eles recorrem a hábitos diários ou rituais que possam saciar esse anseio, chegando até mesmo a ser categorizados como obsessivos e compulsivos pelas repetições e foco em detalhes que são irrefreáveis.

Altas habilidades

Apesar dessas características não tão positivas, os virginianos são muito habilidosos. Eles adoram se sentir úteis porque essa é uma de suas sensações favoritas, sempre usando suas habilidades para facilitar a vida dos outros. É um signo que gosta não só de agradar, mas de mostrar serviço.

Leia mais

O que o mês de agosto significa para esses signos?

Para quem é de Leão, agosto é o mês em que o sol está brilhando para o seu signo. Isso significa uma reconexão com seu brilho interior, em um momento de recarregar as energias e iniciar um novo capítulo na vida. É um mês que também pede calma, sem pressa para entender os acontecimentos da vida.

Além disso, o mercúrio retrógrado tende a ser construtivo ao invés de negativo, fazendo com que o leonino olhe para trás para conseguir avançar. É um trânsito astrológico que mostra que olhar para trás não é sinal de fracasso.

Já para quem é de Virgem, o mês de agosto pede sensibilidade. É um convite à introspecção quando tudo anda intenso demais, como na vida do Leonino. Para os virginianos, o mercúrio retrógrado aponta que não há como seguir em frente sem resolver as pendências do passado.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar