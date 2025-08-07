Signos de agosto: saiba quais são, datas, características e significados

Agosto é o mês regido por Leão e Virgem, dois signos bem diferentes que possuem características próprias / Crédito: Reprodução/Pexels

Agosto é chamado por muitos de “mês mais longo do ano” e também considerado o “mês do desgosto”, em um trocadilho com seu nome. Além disso, trata-se do mês com dois signos do zodíaco que não podiam ser mais diferentes. A seguir, confira quais são os signos do mês, suas características e significados:

O signo que rege a primeira parte do mês de agosto é Leão, conhecido pelo brilho, liderança e confiança. Quem nasce entre os dias 23 de julho até 22 de agosto é Leonino por natureza. Essas pessoas costumam ter facilidade para inspirar e motivar os outros, além de possuírem um forte senso de identidade e anseio por reconhecimento. A partir do dia 23 de agosto até 22 de setembro, é o signo de Virgem que comanda a vida dos nascidos nesse período. Associado ao elemento Terra, esse é um signo marcado pela ordem, precisão e aperfeiçoamento. Quem é de Virgem são conhecidos por serem analíticos, detalhistas e dedicados em fazer as coisas da melhor forma possível.

Por ter dois signos bem diferentes, o mês de agosto mistura intensidade de Leão e a introspecção de Virgem. A primeira metade do mês tende a ser mais vibrante, enquanto a segunda, com a entrada de Virgem, é um convite à retomada de foco. Quais as características do signo de Leão? O signo de Leão é o quinto da roda astrológica, regente da Casa Cinco e regido pelo astro Sol. De elemento Fogo e modalidade Fixa, os leoninos são dramáticos, ambiciosos e corajosos.

São grandes líderes, com a capacidade de conversar com pessoas e grupos e transmitir uma mensagem de confiança. Sua fixação em ser o centro das atenções, porém, pode afastar pessoas mais discretas e calmas. As principais características de um leonino são: Vaidade Quem é Leão se importa muito com a própria aparência porque gosta de se sentir atraente para os outros. Eles cuidam do corpo e se exercitam com frequência, porque sabem que precisam de um líder interno, colocando as necessidades físicas em dia.