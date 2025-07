Confira a combinação amorosa de Leão com os 12 signos

Leão é um signo apaixonado e motivado por este sentimento (Imagem: Mateusz Kropiwnicki | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

É da própria natureza de Leão ser um signo apaixonado. Basicamente, é o amor que faz o mundo do leonino girar. Mas não é qualquer amor, precisa ser grande, espetacular e dramático. “Ele adora estar apaixonado e se dedica intensamente ao(à) parceiro(a), cobrindo-o(a) de todos os cuidados que ele acredita serem os mais especiais. Gosta de fazer com que a pessoa se sinta em um pedestal, inclusive por estar com ele (que também se coloca em um pedestal)”, explica a astróloga Thaís Mariano. Contudo, toda essa entrega não é à toa. A pessoa de Leão espera receber em troca o reconhecimento por todos os seus esforços. “Caso contrário, você irá lidar com a ira leonina que se manifesta em um drama intenso”, alerta a especialista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para permanecer em uma relação com esse nativo, é preciso ter paciência para lidar com o drama dele. “Mas também vai te proporcionar conhecer a paixão em sua forma mais pura e intensa e a sensação de poder brilhar em conjunto, irradiando luz para a vida dos dois”, explica. A seguir, Thaís Mariano explica como esse nativo se relaciona com os demais signos! Leão e Áries Leão e Áries são signos de Fogo, fortes e com muita iniciativa (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock) São dois signos de Fogo, fortes, com bastante iniciativa e gosto por liderar. Com isso, há um encontro explosivo e atração imediata. Porém, como ambos tendem a ser arrogantes, surge um choque de egos que resulta em desentendimentos significativos. Ao dominarem isso e prosseguirem com a relação, podem encontrar muito apoio um no outro para a realização de seus empreendimentos.

Leão e Touro Leão e Touro gostam de desfrutar dos prazeres da vida (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock) À primeira vista, pode acontecer uma forte atração entre esses dois nativos, pois eles gostam de desfrutar dos prazeres da vida. Entretanto, são signos fixos e que têm em comum a teimosia, o que não raramente leva a desentendimentos. Além disso, a calma e a cautela taurina podem entediar o leonino, que gosta de movimento, de se mostrar e de estar rodeado de pessoas para ser o centro das atenções. Leão e Gêmeos Leão e Gêmeos buscam por novidade e diversão (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Dois signos de comportamento alegre, jovial e voltados para novidades e diversão. Com isso, tendem a se atrair e formar um bom relacionamento. O aspecto adaptável e despreocupado de Gêmeos contribui para lidar com o mandão leonino. Porém, há momentos em que a mutabilidade geminiana incomoda Leão, que gosta de controlar tudo. Mas, com disposição, podem conversar e encontrar um bom equilíbrio para a relação. Leão e Câncer Leão e Câncer são signos de qualidades muito distintas (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock) São signos de qualidades muito distintas. Leão, extrovertido e expansivo, adora aparecer, enquanto Câncer, mais retraído, acolhedor e emotivo, busca segurança emocional. Além disso, ambos possuem uma natureza dramática, o que gera desafios na relação, pois agem de forma infantil quando contrariados. Maturidade é essencial para o relacionamento avançar. O apoio emocional que o canceriano oferece pode atrair e confortar o leonino.

Leão e Leão Maturidade e comprometimento são essenciais na relação entre os leoninos (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock) Nesta relação, a disputa de ego é provavelmente o maior desafio. Ambos querem aparecer, liderar e se mostrar superiores, especialmente se não estiverem muito maduros. Caso superem essa questão, a relação se torna alegre, divertida e jovial. Podem crescer muito juntos, um incentivando o outro e os dois brilhando em conjunto. Para tanto, maturidade e comprometimento com o relacionamento são essenciais. Leão e Virgem Leão e Virgem são signos de natureza bem distintas (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)