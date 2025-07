Veja as previsões do Horóscopo Chinês para agosto de 2025

Agosto traz a influência do Macaco, signo conhecido pela generosidade, popularidade e otimismo (Imagem: momo design | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Agosto traz a influência do Macaco, signo conhecido pela generosidade, popularidade e otimismo. Por outro lado, o animal também é exemplo de competitividade, pois apresenta a tendência a transformar as situações simples da vida em competições. “Essa postura pode trazer inúmeros problemas para os nativos — que vivem em constante estado de tensão”, comenta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa. Segundo ela, o desenvolvimento da autoestima pode ajudar os nativos do Macaco a se livrarem do excesso de competitividade. Isso porque eles tentam esconder seus medos e imperfeições por meio das conquistas.

Os nativos de Rato deverão investir na paciência e na resiliência ao longo de agosto (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock) O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança. Em agosto, os nascidos no ano do Rato começarão a sentir o peso das responsabilidades e das estagnações — que irá acompanhá-los durante todo o ano de 2026. Será importante que eles invistam na paciência e na resiliência ao longo do período.

Búfalo Os nativos de Búfalo encontrarão boas parcerias pessoais ou profissionais no mês de agosto (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock) O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança. Neste mês, os nascidos no ano do Búfalo poderão encontrar boas parcerias, sejam pessoais ou profissionais. Esses novos aliados surgirão em uma fase intensa, ajudando os nativos a concretizarem as metas.

Tigre Os nativos de Tigre terão a energia necessária para cumprir suas metas (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock) A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários. No mês de agosto, os nativos terão a força necessária para cumprir suas metas. Se bem utilizada, essa vitalidade poderá beneficiar diferentes setores da vida, especialmente o profissional. Coelho Os nativos de Coelho deverão analisar com cuidado documentos e contratos (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em agosto, os nativos poderão enfrentar confusões e estagnações. Com isso, o período não favorecerá a tomada de decisões. Pelo contrário, será importante analisar com cuidado documentos e contratos. Dragão Os nativos do Dragão deverão prestar atenção à saúde neste mês de agosto (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock) Autonomia e individualidade são qualidades marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante do que os demais. Em agosto, será importante tomar cuidado com a saúde. Isso porque a baixa imunidade poderá trazer problemas mais sérios. Os exames de rotina serão muito recomendados nesta fase.