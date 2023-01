O significado das cores e as superstições de Ano Novo: a virada ao redor do globo

Ano começa, ano termina e os costumes de fim de ano perduram. O ato de celebrar a chegada de um novo ciclo, entretanto, não é recente. Há mais de quatro mil anos atrás, em vez de um ano novo, a passagem acontecia conforme a mudança das estações.



A primeira civilização a festejar o Ano Novo foi a Mesopotâmica. Por dependerem da agricultura, a celebração não se dava na noite do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, mas sim, na transição do dia 22 para 23 de março, quando se inicia a primavera no hemisfério Norte.

Nos países ocidentais, a introdução do calendário gregoriano, em 1582, estabeleceu como data oficial o 1º de janeiro. Como forma de promulgar a véspera do Ano Novo, o “Réveillon”, verbo derivado do francês que significa "acordar", surgido no século 17, também passou a ser adotado por outras partes do mundo a partir do século 19. A noite de 31 de dezembro se torna, então, uma nova comemoração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil foi um dos que abraçou a criação francesa. Todavia, por conta do sincretismo religioso, a adição de novas faces, costumes e o consumo de alimentos específicos se alastrou pelo País.

Quando membros do candomblé, a partir da década de 1950, passaram a fazer suas oferendas na praia de Copacabana/RJ, as pessoas viam o ritual, acharam bonita a vestimenta branca e a incorporaram. Para além do branco, que simboliza a paz e pureza na religião, outras cores, como o prata, dourado, vermelho, rosa, azul, verde, aderiram significados que não são fundamentados em crenças, mas sim, na projeção dos desejos pessoais e a autenticação deles.

Cores trazem energia

Assim como ensina a designer e diretora de criação, Alessandra Bouty, “as cores são signos, sendo assim, imersas e interdependentes da cultura, ou seja, ‘formam e são resultado dela’. Como são dinâmicas, então os significados se alteram. Ao longo dos séculos, mesmo os significados se adaptando, a base energética e ancestral das sensações provocadas pelas cores se manteu”.

Bouty observa que esta associação dos desejos e à projeção mental de cada indivíduo cria uma ressignificação do uso das cores. “Cada um ajusta o uso das cores aos seus próprios desejos e, se isso for repercutido ao longo das gerações, seja pela oralidade, ou pela mídia, é possível que tenhamos significados diferentes do uso das cores nestas celebrações no futuro”.

Ainda segundo revela a profissional, o que pode acarretar a mudança são situações mercadológicas, econômicas, crenças, imposições religiosas, contaminações culturais, descobertas ou definições científicas.

Superstições do catolicismo

Auxiliadora Mourão, 58, mesmo não acreditando tanto nas superstições, constroe o seu Ano Novo por meio de uma tradição de família baseada nas práticas católicas, como, por exemplo, ir até alguma das praias de Fortaleza para pular as sete ondas, comer 12 uvas, não consumir carne de aves, usar roupas na cor branca e comer lentilha.

Ela afirma que absorveu estes costumes desde os 12 anos de idade. Ao nascer os filhos Diego, 35, e George Mourão, 23, os ritos foram espelhados até a geração mais jovem.

Contudo, realizar, ou não, as atividades, é indiferente. “O mais importante é reunir-se com quem amamos”, concluiu Auxiliadora.

Família católica de Fortaleza receberá 2023 seguindo tradições comuns entre os brasileiros (Foto: Arquivo Pessoal/Auxiliadora Mourão)



Da Umbanda

Alessandro José Padin Ferreira, 48, professor, jornalista e escritor, há dois anos, segue o tradicionalismo umbandista de ir à praia de branco para celebrar e orar por Mãe Iemanjá, a Rainha do Mar, pular as sete ondas e oferendar flores.

A divindade africana, originalmente vinda da Nigéria, se popularizou nas religiões afro-brasileiras pela força do arquétipo feminino que representa os valores da maternidade, proteção e vaidade.

Diferentemente dos católicos, que não levam crenças para estas ações, pular as sete ondas significa o número cabalístico que evoca Exu, filho de Iemanjá. Este conceito também pode ter a ver com as Sete Linhas, conceito de organização dos espíritos sob o comando de um orixás, onde, cada pulo, neste caso, é um pedido.

Alessandro explica que as flores representam limpeza espiritual e transformação, simbolizando o momento de recomeço que a virada de ano proporciona. Ele ainda pondera que, dependendo da Casa que o “filho” frequentar, é permitido fazer oferendas específicas conforme as necessidades pessoais.

Na hora da oração, o sentimento prevalecente deve ser exposto. “É preciso se conectar, e meditar”, conta. “Acredito em uma espiritualidade livre e a umbanda me proporciona isso”, acrescentou.

No Judaísmo

Monica Koren, 47, escritora de origem judaica, sempre foi adepta ao calendário Lunissolar. A passagem começa, normalmente, no final de setembro, período considerado sagrado por ser o mês de Elul. O feriado que dá início a festividade é nomeado como “Rosh Hashaná" e dura entre o pôr do sol por dois dias.

No primeiro dia, é comum ir à sinagoga para a concretização do shofar — uma trombeta feita do chifre de carneiro ou animal kosher, acompanhada de entes queridos, para rezar e se agraciar do “despertar da alma”.

Logo depois, há o preparo do jantar. Nele, maçãs, romã e chalá (pão redondo), recheados com mel são rotineiros para atrair um ano “doce” e “livre de julgamento”. Além disso, comer a cabeça do peixe transmite sabedoria, enquanto as 613 sementes da romã simbolizam todos os mandamentos do Velho Testamento. “Quanto mais mandamentos uma pessoa cumpre, mais justa e sábia ela se torna”, apontou.

Mesa de jantar preparada de acordo com os costumes judaicos (Foto: Arquivo Pessoal/Monica Koren)



Passados dez dias, o “Yom Kipur” culmina no Dia do Perdão, onde as pessoas se desculpam pelas mágoas causadas, não de forma genérica. E, caso a pessoa não as aceite, devem persistir, pelo menos, por mais três vezes.

Para ela, o Ano Novo brasileiro, reverberado pelas normas cristãs, tem apenas uma interpretação “civil, e não religiosa".

Islamismo

Mohamed Oueslat, ou “Moh”, de 34 anos e nascido na Tunísia, salienta que a religião islã “difere muito de cada região, mas, em geral, não existe nenhuma superstição relacionada ao Ano Novo do ocidente”. Isso porque os muçulmanos também não seguem o calendário gregoriano, mas sim, os 12 meses lunares.

Para os islâmicos, o fim de ano é comemorado no nono mês do calendário, chamado "Ramadã", sagrado, especialmente por enaltecer a revelação do Alcorão ao profeta Muhammad, no ano de 610. Atualmente, eles estão em 1444, que corresponde ao período de 30 de julho de 2022 a 18 de julho de 2023.

Durante 29 ou 30 dias, é obrigatório, como parte de um dos cinco pilares da religião que fiéis, exceto doentes, idosos, crianças, mulheres grávidas, em amamentação ou menstruadas e pessoas em viagem, jejuem, orem, perdoem, e ajudem os mais carentes como forma de aproximação à Allah. “Durante o período de jejum, o montante relativo às refeições que não tomamos são doados aos menos favorecidos”, disse Moh.

A celebração que sucede o “Ramadã”, o “Eid al-Fitr”, permite a quebra do jejum, porém, mantendo os bons costumes. “O Eid é o momento em que famílias, amigos, e pessoas dentro da comunidade se juntam para uma oração especial, vestindo normalmente um robe branco, ou uma roupa nova. Pode-se dizer que, nesta data, assim como no período do Ramadã, as pessoas ajudam os mais necessitados, num momento mais espiritual, onde nos juntamos e comemos bolos, roasted de frango, e cuscuz com cordeiro.”, encerra.



Budismo, taoísmo, hinduísmo e confucionismo chinês

Nello Baia Junior, 68, monge e professor de yoga e meditação, não considera o budismo uma religião formal, mas sim uma “filosofia de emprego prático existencial”, já que é possível seguir o catolicismo, ou qualquer outra crença, simultaneamente. “Sou filho de Maria, leio e estudo mariologia, teologia. Você pode ser budista e ir à igreja católica aos domingos”, ensina.

Ele ainda esclarece que regiões do extremo oriente que exaltam o budismo, taoísmo e hinduísmo têm “uma outra consideração sobre o tempo, muito além da temporalidade que criamos. Tanto que as escrituras falam em ‘Eras’, de milhões e milhões de anos”.

Assim como os judaicos, países do sudeste asiático, como Camboja, Laos, Mianmar e Tailândia, usufruem do calendário Lunissolar para nortear a passagem do tempo, baseado nas movimentações do sol e da lua.

Sobre o confucionismo chinês, o coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas Orientais da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e professor de História da China, Antonio Guerra, 70, ratifica que, durante o Ano Novo Chinês, “monges budistas abençoam as pessoas, objetos, recitam mantras e meditam”. "Eles são muito mais ‘chegados’ ao calendário lunar do que na passagem do Ano Novo ocidental. De qualquer forma, em ambos, eles festejam com a queima de fogos, que, aliás, é uma invenção chinesa”, ressalta.

A lenda budista conta que Buda teria convocado uma reunião com todos os animais, mas apenas 12 deles compareceram. Em recompensa, Buda teria dado a cada um três poderes para reger um ano. O ano de 2023 será do Coelho, com início em 22 de janeiro. “A data é flexível”, acrescenta o docente.

Ainda, uma atenção geral no oriente, e, principalmente, na China, é dada ao número oito. Essencialmente para os chineses, o oito é o número da sorte, da esperança, e felicidade. “Representa o infinito. O oito deitado é o símbolo do infinito”, explica. “Buda morreu no dia 8 de dezembro”, revelou. “Por isso, o governo chinês, quando sediou as Olimpíadas de 2008, realizou a solenidade de abertura dos jogos, às 8 horas e oito minutos do dia 8 do mês 8 de 2008'', completou Antonio.



E para quem não tem religião?

Viajante, o luso-brasileiro Claudio Fernandes, 50, que não tem religião e não acredita em superstições, confessa que, quando criança, por afeiçoar-se ao espiritismo, gostava de passar o Réveillon na praia. “Pulava as sete ondas em honra à Iemanjá e cheguei a fazer oferendas”, revela.

Hoje, o ateu opta por visitar um determinado país da Europa todo fim de ano. “Celebro o ano novo de acordo com cada país. Sou curioso no que diz respeito a tradições. E todos os anos, passamos [eu e minha esposa], em uma nova localidade”.

Ele garante que a festividade é semelhante por quase todo o continente. “Enquanto no Brasil as pessoas pulam ondas, usam branco, amarelo e ‘sabe-se lá quais outras cores’, em Portugal come-se uva passa e as oferece para amigos, familiares e vizinhos.”

Os espanhóis concentram a locomoção para a praça central, onde os moradores se direcionam até as casas de familiares ou amigos próximas ao relógio da Puerta del Sol, em Madri. Por volta das 23h45min, todos vão às ruas para a contagem regressiva e Feliz Ano Novo uns aos outros.

Praça central da Espanha, em Madri, é agraciada com o tocar do relógio na virada de ano (Foto: Arquivo Pessoal/Claudio Fernandes)



Já os alemães fazem guerras de fogos. “Como se fosse uma festa junina”, comparou. “Por conta das baixas temperaturas, as pessoas entram no clima de confraternização, bebem, conversam, e acabam esquecendo de se alimentar, causando, assim, embebedamento na maioria delas”, detalhou o luso-brasileiro.

Munique, cidade na Alemanha, e sua guerra de fogos de artifício (Foto: Arquivo Pessoal/Claudio Fernandes)



Pela Inglaterra, onde Claudio reside, com a imigração, se formaram várias comunidades, de nacionalidades distintas, que se reúnem nos principais pontos das cidades para visualizar os fogos de artifício em conjunto. “O céu vira uma verdadeira obra de arte de cores e luzes”.

Embora a tradição seja similar à brasileira, um costume dos ingleses é presentear parentes e entes queridos com uma tangerina. Isto se deve porque somente as famílias mais abastadas, no período medieval, tinham tangerinas em suas reservas.

A singularidade da América do Sul

Linda Salcedo, 20, colombiana, ressalta que, assim como nos moldes brasileiros, para agradecer o ano que chega, o egresso da meia-noite é repleto de abraços e desejos de felicidade entre amigos e familiares.

Aniversário de 55 anos da tia, celebrado no dia 31 de dezembro, são comemorados juntos, em família, e, ao mesmo tempo (Foto: Arquivo Pessoal/Linda Salcedo)



No entanto, o que acontece posteriormente, é característico entre os conterrâneos sulamericanos. A fim de deixar para trás as coisas ruins do passado e iniciar um novo ciclo, em países como a Colômbia, Uruguai, Chile e Equador, é corriqueiro que moradores façam um boneco feito de roupas velhas, e folhas secas, e o queime. Para tanto, o nome que leva o boneco é “Ano Velho”.

De acordo com Linda, há, também, quem varre a casa para limpar as energias ruins, coma 12 uvas para que sonhos se tornem realidade, passeie pelo bairro com malas vazias para ter abundância de viagens, e, para atrair dinheiro, enche os bolsos com lentilhas ou guarda uma moeda no sapato durante a eventualidade.

Ela ainda destacou duas refeições típicas: o buñuelo, uma iguaria, segmentada na fusão do doce e salgado, e a natilla, um mingau, mais viscoso, servido nos sabores de canela (tradicional), arequipe (doce de leite) e coco.

Sobre o assunto Ano Novo pelo Mundo: Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul já estão em 2023

Ano-novo: fogos de artifício exigem prudência e manuseio correto

Ano Novo: 5 aplicativos de mensagens prontas para compartilhar com amigos na virada

Ano Novo 2023: qual cor cada signo deve usar? Astróloga responde

Tags