Mercúrio retrógrado: veja os signos mais afetados e quando começa

O último mercúrio retrógrado de 2024 chega no mês de novembro; saiba quando começa, dicas para lidar com o período conturbado e cristais que podem ajudar

O período acontecerá pela última vez em 2024 no dia 25 de novembro e tem relação com um fenômeno astronômico real. Na ocasião, o planeta Mercúrio aparenta se mover na direção oposta ao seu habitual.

Falhas na comunicação, celular quebrado ou encontros inoportunos. Não importa a situação, a influência negativa nos próximos dias já pode ter um responsável astrológico: a culpa é do mercúrio retrógrado .

As crenças em torno do mercúrio retrógrado conjecturam que esses 20 dias podem estar repletos de mal-entendidos e confusões para os signos.

Quer saber o que fazer para lidar com as próximas semanas? Confira dicas do cartomante Phelippe Colle e quais signos serão mais afetados pelo mercúrio retrógrado.

Mercúrio retrógrado: o que significa, como afeta seu signo e mais | ENTENDA

Mercúrio retrógrado: Quando começa?

O período começa na segunda-feira, 25 de novembro, e se estende até o dia 15 de dezembro.