Horóscopo mensal: veja a previsão de julho para os 12 signos

O mês de julho chega com uma energia emotiva, poderosa e cheia de surpresas e transformações. Veja a seguir as previsões para os signos neste mês

Na metade do mês, o Astro-rei formará um aspecto tenso com Plutão, sugerindo emoções intensas. Assim, atitudes impulsivas e busca por memórias dolorosas devem ser evitadas para se libertar de padrões prejudiciais.

O mês de julho chega com uma energia emotiva, poderosa e cheia de surpresas e transformações. O período começará com a Lua Nova em Câncer no dia 5. Sol, Lua e Vênus, em conjunção no mesmo signo, estarão em harmonia com Marte e Saturno. Essa configuração promete equilíbrio.

No mês os arianos buscarão maior intimidade com a pessoa amada, fortalecendo o contato com quem se sentem emocionalmente seguros. É também uma fase de energia e determinação para batalhar por conforto e estabilidade material.

No início do mês, a energia dos arianos estará ligada ao lar, às relações familiares e às memórias. É um bom momento para revisitar lembranças, fortalecendo a segurança emocional e acolhendo o passado. Em seguida, é necessário reforçar sua identidade, nutrindo o brilho pessoal e a autoestima.

Na metade do mês, porém, um novo ciclo começará, no qual pessoas desse signo deverão focar em estar perto de quem traz segurança. Os geminianos estarão mais produtivos, mas é importante ter cautela para evitar atitudes egoístas e prepotentes.

Após um período agitado nas relações, pessoas desse signo se aquietarão, buscando mais intimidade com quem lhe traz segurança emocional. É também uma fase com muita energia para batalhar por objetivos, com ideias inovadoras que trarão crescimento profissional evitando desperdiçar recursos.

Taurinos assimilarão as experiências recentes, filtrando o que deve manter ou deixar ir . No início do mês, com maior sensibilidade emocional. Para se equilibrar, é importante a companhia de pessoas queridas.

Leoninos viverão um período de encerramentos , com energia mais baixa e introspectiva. Deve-se respeitar o momento e olhar internamente para compreender os ciclos a serem finalizados. Mas na metade do mês, um novo momento trará mais energia para avançar nos projetos.

Em relação ao amor, no início do mês, medos poderão surgir e é preciso evitar ações radicais. Mas na metade do mês será uma boa fase para planejar o futuro e viver momentos prazerosos. O mês é um período para organizar finanças para maior estabilidade e conforto.

Horóscopo de julho: previsão para signo de Virgem

No início do mês, os virginianos estarão em uma fase movimentada, com muita energia e apoio de amigos. Será um momento para lutar pela realização de sonhos, buscando clareza sobre objetivos para evitar iniciar projetos sem concluí-los.

Mas na metade do mês, poderá entrar em uma fase de encerramentos na vida afetiva. Julho trará energia e disposição para batalhar pelos sonhos, com tendência a ideias inovadoras. No entanto, tanta energia poderá causar falta de foco.

Horóscopo de julho: previsão para signo de Libra

No início do mês, haverá muita energia e disposição, com aumento do brilho pessoal e a chance de encontrar harmonia na rotina. Será um bom momento para estar com amigos, buscando apoio para enfrentar medos e dores.

É um período de busca pelo equilíbrio nas relações, mas poderá enfrentar medo de abandono e rejeição. Depois, uma fase mais leve chegará, ideal para alinhar expectativas futuras na relação. Librianos estarão em destaque na vida profissional, com reconhecimento pelos esforços e novas oportunidades.

Horóscopo de julho: previsão para signo de Escorpião



Os escorpianos terão muita energia para se dedicar aos seus sonhos e estudos, com boas chances em provas. Na metade do mês, começará uma fase favorável em que será possível concretizar planos. No início do mês poderá enfrentar inseguranças que abalam a autoconfiança em relações.

Depois, começará uma fase melhor, encontrando equilíbrio e harmonia nos relacionamentos. O período também começará movimentado profissionalmente, com possíveis mudanças que poderão trazer inseguranças e oportunidade de ressignificar traumas passados.

Horóscopo de julho: previsão para signo de Sagitário

Sagitarianos se conectarão com suas sombras, tomando consciência de padrões que causam sofrimento. Será uma oportunidade para se libertar desses ciclos. O autoconhecimento ajudará a ter clareza sobre o que precisa deixar para trás. O início do mês será um período para ressignificar dores e traumas nas relações.

Na metade do mês, o cenário mudará para uma fase favorável de momentos alegres nas relações. Haverá muita produtividade no trabalho, com energia extra para avanços profissionais. No entanto, esse excesso de energia poderá afetar a saúde.

Horóscopo de julho: previsão para signo de Capricórnio

Julho será um mês de equilíbrio nas relações. A busca por viver intensamente e a necessidade de autoafirmação serão fortes. A vida afetiva tenderá a receber o foco neste período com busca pelo equilíbrio nas relações e será fácil se apaixonar.

No entanto, essas paixões poderão ser passageiras. Julho será uma fase próspera no trabalho, com novas oportunidades e boas parcerias, auxiliando na realização dos objetivos. Dedicar-se aos dons e talentos será importante. Surgirão oportunidades inesperadas para trabalhar com aquilo de que gosta.

Horóscopo de julho: previsão para signo de Aquário

Neste mês, os aquarianos viverão um período transformador. É importante observar os pensamentos, evitando ser dominado por medos e traumas, se dedicando a práticas espirituais. Ressignificar dores para encontrar equilíbrio e desapegar do que gera sofrimento abrirá espaço para experiências mais prazerosas.

Julho será um mês de equilíbrio nas relações. No início, com desconfortos e inseguranças, mas depois o cenário mudará, trazendo crescimento da relação. Também será possível colher os frutos da organização financeira que vem fazendo ao longo do tempo, encontrando mais estabilidade e conforto.

Horóscopo de julho: previsão para signo de Peixes

Piscianos se conectarão com seu brilho pessoal no início do mês vivendo momentos divertidos. Depois, será hora de dar atenção às questões práticas, organizando a rotina para torná-la mais prazerosa e alinhada com seus desejos. Também no início do mês, o desejo por emoções intensas levará a paixões fáceis.

Na metade do mês, pessoas desse signo perceberão como nutrir o amor nas atividades cotidianas. Julho servirá para organizar melhor a rotina de trabalho e implementar mudanças necessárias. No início do mês, situações poderão abalar suas emoções, reduzindo a produtividade.



Com informações da Agência Edicase