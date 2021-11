Condado nos EUA calcula taxa de vacinação contra Covid-19 de cada signo

A análise foi realizada como forma de promover a vacinação de forma divertida no Condado de Salt Lake. O signo de Leão assume a liderança do ranking com 70% das taxas

Uma análise com base em dados de imunização populacional dos residentes do Condado de Salt Lake, nos Estados Unidos, conseguiu apontar as taxas de vacinação de Covid-19 de cada um dos 12 signos do zodíaco. O levantamento é real e foi realizado pelo Departamento de Saúde do Condado de Salt Lake, que divulgou o ranking em seu perfil oficial no Twitter em 19 de outubro deste ano.

Conforme a pesquisa, descobriu-se que as taxas de vacinação variam drasticamente entre os signos astrológico. No ranking, os nativos do signo de Leão aparecem em primeiro lugar com 70% de vacinados, já os de Escorpião representam apenas 46%, ficando em último lugar com a taxa mais baixa entre os outros signos do zodíaco.

Para obter os dados, a agência teve acesso as datas de nascimento e aos dados de vacinação da população geral de Condado. Assim foi possível saber como as vacinas foram distribuídas entre os residentes de acordo com os 12 signos astrológicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Signo de Gêmeos: tudo o que você precisa saber sobre os geminianos

Em entrevista ao jornal Salt Lake Tribune, o gerente do departamento de saúde populacional e informática do departamento, Jeff Eason, brincou com a situação e trouxe uma teoria sobre a baixa taxa de vacinação dos escorpianos. “Talvez seja para que não precisem ficar perto de outras pessoas”, ironizou.

Na análise também ficou evidente a predominância de signos que possuem o elemento Fogo em três dos quatro maiores índices de vacinação - Leão com 70%, em primeiro lugar, Áries com 59%, em terceiro lugar, e Sagitário com 59%, em quarto lugar. Na astrologia, signos elementais de fogo possuem uma personalidade determinada, ágil e dinâmica.

Segundo Eason, a variação e a discrepância das taxas de vacinação entre os signos podem ser explicadas devido à forma como a análise foi feita - classificada quase que exatamente de forma inversa à parcela da população. Escorpianos e virginianos representam 9,4% e 9,3% da população da cidade, respectivamente, em comparação com 7,1% para leoninos e 6,3% para aquarianos.

A análise foi criada para promover a vacinação contra a Covid-19 de forma divertida. “Obviamente, não é científico porque estamos falando de astrologia”, disse o porta-voz do departamento de saúde Nicholas Rupp. Cerca de 59% dos residentes do Condado de Salt Lake estão totalmente vacinados, com uma taxa estadual de 54%.

Now that Mercury is not in retrograde, we're just going to leave this here...



(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY — Salt Lake Health (@SaltLakeHealth) October 19, 2021

Tags