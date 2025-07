Power Couple 2025: quem já está na final?

O 7º Power Couple Brasil se aproxima da final, com um casal já garantido e outros dois a serem definidos após a última DR nesta quarta-feira, 9

Confira a seguir como está a configuração atual do Power Couple Brasil.

O título de sétima dupla campeã do reality no Brasil está sendo disputado entre:

O desafio exigiu equilíbrio, agilidade e precisão, e a dupla surpreendeu com um desempenho sólido, liderando a prova do início ao fim.

Com uma trajetória marcada por altos e baixos, o casal ganhou fôlego na reta final e se consolidou como um dos favoritos ao prêmio.

Power Couple 2025: disputa acirrada pela última vaga



As duplas Carol e Radamés, Rafael e Talita e Rayanne e Victor estão na última DR da temporada. A definição dos dois últimos casais finalistas acontecerá durante o programa desta quarta-feira, 9, com base na votação do público.