Quem ganhou o Power Couple Brasil 2025? Conheça o casal campeão

Com 54,24% dos votos, casal superou Adriana e Dhomini na final e levou R$ 446 mil para casa. Rayanne e Victor ficaram em terceiro lugar; veja casal vencedor e trajetória

Chegou ao fim a sétima edição do Power Couple Brasil nessa quinta-feira, 10. Carol e Radamés conquistaram o título de campeões do reality.

O casal recebeu 54,24% dos votos do público em uma final disputada contra Adriana e Dhomini, que ficaram com 41,84%, e Rayanne e Victor, que encerraram a competição em terceiro lugar, com 3,92%.