Enquete Uol Power Couple: votação atualizada; quem ganha a final hoje, 10

Três casais disputam o prêmio na grande final do Power Couple 2025; veja parcial da enquete Uol e vote na enquete O POVO

A sétima temporada do Power Couple Brasil chega ao fim nesta quinta-feira, 10, ao vivo na Record. Três casais disputam o prêmio acumulado ao longo do jogo: Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, e Rayanne com Victor.

A decisão será feita com base no voto popular, e os favoritos já começam a se destacar em enquetes online.