Final do Power Couple Brasil: veja programação da última semana

Última semana do Power Couple Brasil terá a última DR da temporada e a revelação do casal vencedor. Veja a programação da semana

A grande final do Power Couple Brasil 2025 está chegando. Os quatro casais finalistas terão que encarar a última semana do reality para chegar na grande final, marcada para quinta-feira, 10 de julho .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segunda no Power Couple Brasil 2025: dinâmica do Quebra-Power

Nesta-segunda-feira, 7, irá ao ar a dinâmica especial do Quebra-Power com todos os casais eliminados. O momento causará tensão entre os participantes e eles assistirão a momentos que ocorrem no jogo, além de disputar o prêmio da prova.

Os casais vão rever sua trajetória de provas ganhas e saldo acumulado, assistir a alguma treta e debatia com os rivais que apareciam na cena. No final, escolhem um álbum, que seria aberto no final para revelar os prêmios do jogo.

Enquete Uol Power Couple: quem é o casal favorito após 10ª eliminação; VEJA



Terça no Power Couple Brasil 2025: Prova do Casais e formação da DR

Já na terça-feira, 8, ocorre a última Prova dos Casais. Desta vez, o prêmio não será poderes extras e sim a primeira vaga na grande final. Para garantir, o participantes devem demonstrar a sintonia, força e confiança entre os parceiros.