Quem saiu do Power Couple ontem, 3? Veja eliminado, porcentagem e mais

Casal foi o nono a deixar o reality após enfrentar Carol e Radamés e Adriana e Dhomini na décima DR da temporada; votação foi a mais acirrada do programa com 22,15%

A décima DR do Power Couple Brasil 7 foi marcada por tensão, torcida intensa e uma votação recorde na temporada. Na noite desta quinta-feira, 3, o público decidiu que Nat e Eike seriam o nono casal eliminado do reality.

Primeiro, Adriana e Dhomini foram salvos. Em seguida, Carol e Radamés garantiram a permanência e se despediram com um abraço dos “rivais” Nat e Eike, marcando o fim da trajetória no programa.

Já Carol e Radamés, apesar da rivalidade, demonstraram respeito ao casal eliminado com abraços no palco.

Power Couple Brasil: trajetória do casal Nat e Eike

A jornada de Nat e Eike no reality começou com formação de alianças estratégicas. Desde a primeira semana, o casal integrou um grupo com Ana e Antony, e Fran e Júnior, com quem dividiu o desconforto de dormir na sala.

A amizade rendeu votos combinados, o que gerou críticas dos adversários e ajudou a criar o principal grupo rival dentro da Mansão Power.