Gusttavo Lima quase fica sem gasolina e reclama do valor do combustível

Gusttavo Lima expôs em seu Instagram situação que passou nesta tarde de segunda-feira, 9: o veículo que dirigia estava quase sem combustível enquanto trafegava em Goiânia. Ao abastecer o carro, o cantor reclamou do valor da gasolina “Tá mais fácil andar a pé”.

Os vídeos feitos por Gusttavo Lima, em seu carro de luxo, mostram o painel do veículo com nível baixo de combustível. O artista brinca com a situação: “Acontece só comigo ou vocês também?”.

O cantor registra também sua ida ao posto de gasolina, em que pede para o frentista encher o seu tanque de combustível. O funcionário informou os preços, que surpreenderam Gusttavo Lima: “Aditivada está R$8,02 e a comum está R$7,67”. Após a informação, o artista brinca sobre ter mudado de ideia: “Bota uns R$20 aí então, só para chegar ali”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, o cantor mostrou ao final de seus vídeos que abasteceu seu carro com 70 litros de gasolina, gastando R$570.

Sobre o assunto Gusttavo Lima fala pela primeira vez sobre possível paternidade

Fã de 81 anos sobe no palco de Gusttavo Lima ao assistir seu primeiro show

Vídeo: gasolina chega ao maior preço da história e Petrobras aumenta diesel em 9%



Perigo no trânsito

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), usar o celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. Este mês, acontece a campanha do Maio Amarelo com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O uso de smartphone ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito no País. Essa prática está atrás apenas do uso de substâncias químicas e do excesso de velocidade, segundo levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet).

A atitude do sertanejo Gusttavo Lima de usar suas redes sociais enquanto dirige seu carro, além de oferecer riscos para acidentes de trânsito, também se configura como infração gravíssima pelo artigo 252-V do Código de Trânsito Brasileiro (CBT).



Sobre o assunto PRF inicia campanha Maio Amarelo para alertar sobre trânsito

Bolsonaro comete infração de trânsito ao pilotar moto sem capacete no RS

Contran beneficiará motoristas que não cometerem infração por 12 meses

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags