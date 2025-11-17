Aguinaldo Silva confessa ter matado personagem por tensão em novela

Aguinaldo Silva confessa ter matado personagem por tensão em novelaDurante participação no "Altas Horas", autor de "Três Graças" revelou ter tirado personagem de roteiro por desavenças com intérprete
O dramaturgo Aguinaldo Silva, 82, revelou que já decidiu remover um personagem de uma de suas produções após um desentendimento com o ator nos bastidores. A revelação ocorreu no último sábado, 15, durante o programa “Altas Horas”, da TV Globo.
Considerado um dos maiores nomes da teledramaturgia do Brasil, o autor relembrou o episódio ao ser questionado sobre conflitos com intérpretes de suas histórias.
LEIA TAMBÉM | ‘Dona de Mim’ emociona público com cena de operação policial
Segundo Aguinaldo, a situação não partiu dele. “Há muito tempo, eu não implico com ator algum. Foi ele quem pegou antipatia de mim”, afirmou, rindo.
O escritor relatou que o artista evitava contato direto com ele, comunicando-se apenas com outras pessoas da equipe: “Ele não falava comigo, mas conversava com todo mundo".
Isso acabou criando um ambiente esquisito nos estúdios. A única saída que encontrei foi dar fim ao personagem”, explicou.
Leia mais
Dramaturgo relembra prisão durante a ditadura
No programa, Aguinaldo também revisitou momentos difíceis de sua juventude, como quando passou 70 dias detido durante o regime militar.
Ele trabalhava como repórter no jornal O Globo, em 1969, quando desapareceu subitamente.
“Eu era jornalista, tinha acabado de entrar no jornal. No quinto dia de trabalho, saí da redação de madrugada e não voltei mais. Simplesmente desapareci. Os colegas tentavam descobrir onde eu estava, mas ninguém dava informação alguma. Em qualquer lugar que procuravam, ouviam: ‘essa pessoa não existe aqui’”, lembrou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente