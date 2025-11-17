Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aguinaldo Silva confessa ter matado personagem por tensão em novela

Durante participação no "Altas Horas", autor de "Três Graças" revelou ter tirado personagem de roteiro por desavenças com intérprete
Autor Ian Anderson
Ian Anderson Autor
O dramaturgo Aguinaldo Silva, 82, revelou que já decidiu remover um personagem de uma de suas produções após um desentendimento com o ator nos bastidores. A revelação ocorreu no último sábado, 15, durante o programa “Altas Horas”, da TV Globo.

Considerado um dos maiores nomes da teledramaturgia do Brasil, o autor relembrou o episódio ao ser questionado sobre conflitos com intérpretes de suas histórias.

Segundo Aguinaldo, a situação não partiu dele. “Há muito tempo, eu não implico com ator algum. Foi ele quem pegou antipatia de mim”, afirmou, rindo.

O escritor relatou que o artista evitava contato direto com ele, comunicando-se apenas com outras pessoas da equipe: “Ele não falava comigo, mas conversava com todo mundo".

Isso acabou criando um ambiente esquisito nos estúdios. A única saída que encontrei foi dar fim ao personagem”, explicou.

Dramaturgo relembra prisão durante a ditadura

No programa, Aguinaldo também revisitou momentos difíceis de sua juventude, como quando passou 70 dias detido durante o regime militar.

Ele trabalhava como repórter no jornal O Globo, em 1969, quando desapareceu subitamente.

“Eu era jornalista, tinha acabado de entrar no jornal. No quinto dia de trabalho, saí da redação de madrugada e não voltei mais. Simplesmente desapareci. Os colegas tentavam descobrir onde eu estava, mas ninguém dava informação alguma. Em qualquer lugar que procuravam, ouviam: ‘essa pessoa não existe aqui’”, lembrou.

