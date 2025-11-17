Aguinaldo Silva confessa ter matado personagem por tensão em novela

Aguinaldo Silva foi um dos participantes do Altas Horas no sábado, 15 / Crédito: Jose Antonio Marques/Divulgação

O dramaturgo Aguinaldo Silva, 82, revelou que já decidiu remover um personagem de uma de suas produções após um desentendimento com o ator nos bastidores. A revelação ocorreu no último sábado, 15, durante o programa “Altas Horas”, da TV Globo. Considerado um dos maiores nomes da teledramaturgia do Brasil, o autor relembrou o episódio ao ser questionado sobre conflitos com intérpretes de suas histórias.

Segundo Aguinaldo, a situação não partiu dele. "Há muito tempo, eu não implico com ator algum. Foi ele quem pegou antipatia de mim", afirmou, rindo. O escritor relatou que o artista evitava contato direto com ele, comunicando-se apenas com outras pessoas da equipe: "Ele não falava comigo, mas conversava com todo mundo". Isso acabou criando um ambiente esquisito nos estúdios. A única saída que encontrei foi dar fim ao personagem", explicou.