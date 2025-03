Beleza Fatal: resumo da novela, que horas começa e onde assistir

Com um elenco já conhecido da dramaturgia brasileira, a novela “Beleza Fatal” estreou em janeiro de 2025 no streaming Max como a primeira produção nacional do serviço. Engajado em sua criação, está o escritor Raphael Montes.

A telenovela, que prevê uma transmissão ao vivo do último capítulo na sexta-feira, 21 de março, também ganhou a atenção do público. Entre os usuários da rede social X (antigo Twitter), as cenas da vilã Lola (Camila Pitanga) renderam vídeos e memes.