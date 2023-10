Filha de Betty Faria chama mãe de ‘sociopata’ e 'narcisista'

Alexandra é fruto de uma relação da atriz com o também ator Claudio Marzo, que faleceu em 2015

“Nasci em uma família tóxica, extremamente disfuncional, com uma mãe sociopata”, diz Alexandra. “Esta dor me levou a uma pesquisa e a estudos profundos sobre a psique humana, milhares de sessões de psicanálise, tratamentos de cura da criança interior ferida. Assim, fui pouco a pouco ressignificando toda a minha infância, adolescência e vida adulta junto a esta família”, continua.

A filha da atriz Betty Faria, Alexandra Marzo, expôs detalhes da relação com a mãe após um longo desabafo, feito em uma conta privada do Instagram na manhã desse sábado, 7. Ela disse ter sido criada por uma família tóxica e chamou a mãe de “sociopata” e “narcisista”.

Alexandra, além disso, acusa Betty de tentar jogar sua própria filha, Giulia Butler, contra ela. “Minha filha foi e continua sendo usada pela avó para tudo o que lhe for conveniente, como fazem todos os que possuem transtorno do espectro narcisista/sociopata. Não existe amor nessas pessoas, apenas cobiça, competição, inveja e muita raiva”.

De acordo com a filha, Betty começou a levar a neta para festas noturnas em 2012, quando ela tinha apenas 11 anos de idade. “Eu disse para a minha mãe que a Giulia não iria mais dormir na casa dela aos finais de semana porque ela insistia em levar uma criança para as baladas dela, nas quais ofereceu álcool para a neta. O que escutei do outro lado da linha foi um silêncio e o telefone se desligando”.

Betty Faria preferiu não se manifestar

Segundo o portal Metrópoles, Betty Faria preferiu se manter em silêncio diante das declarações. Alexandra é fruto de uma relação da atriz com o também ator Claudio Marzo, que faleceu em 2015.