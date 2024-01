Betty Faria pede desculpa por associar criminosos a Bolsa Família

Betty Faria chamou o grupo envolvido nos arrastões do Rio de Janeiro de "filhos do Bolsa Família"

A atriz Betty Faria, 82 , pediu desculpas pelo comentário em que associa o grupo apontado como assaltantes nos arrastões no Rio de Janeiro como "filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade". Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 11, a artista afirmou que o comentário foi “insensível e impróprio”.

Reafirmo meu compromisso em usar minha voz e influência para contribuir positivamente para nossa sociedade e peço que considerem minha longa jornada e as ações que tenho realizado ao longo dos anos em prol do nosso país.

Vocês que me acompanham sabem da minha trajetória e dos valores que sempre defendi. Meu compromisso com a verdade, a justiça e o bem-estar de nossa comunidade sempre pautou meu trabalho e minha vida pública. Esse deslize não reflete quem sou e nem o que acredito.

Hoje, com humildade e sinceridade, venho até vocês para expressar meu pedido de desculpas. Recentemente, em um momento de profunda tristeza e indignação diante da violência que nós, moradores do Rio de Janeiro, enfrentamos, fiz um comentário que, reconheço agora, foi insensível e impróprio. Compreendo que palavras têm poder e podem afetar pessoas, e por isso lamento profundamente qualquer dor que minhas palavras possam ter causado.

Conto com a compreensão e o apoio de vocês para superarmos juntos este momento. Vamos continuar trabalhando juntos por um Brasil melhor e mais seguro para todos.

Um caloroso abraço e um bom dia a cada um de vocês”



O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Brasil que busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.302), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício. (Com informações do Governo Federal)