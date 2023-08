Carol Nakamura é a única famosa entre os semifinalistas. Crédito: Reprodução/Globo

Depois da eliminação de Marcus, começaram as conversas sobre as alianças a serem formadas, principalmente com a final da competição se aproximando. Os participantes também realizaram uma prova única para definir o privilégio e a imunidade, no No limite. A primeira conversa trouxe uma aliança entre Fulý, Carol, Dedé e Greici, depois que o primeiro sugeriu a eliminação de Paulinha. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dedé, que esteve imune no último portal, tem o direito de retirar uma pessoa da próxima Prova de Imunidade. Em papo com Carol, ele contou que vai escolher Euclides.

No Limite 2023: Prova do Privilégio e da Imunidade Para o desafio duplo, o vencedor tem direito a uma noite em um barco com várias regalias e ainda conquista a imunidade para a próxima votação. Para isso, os participantes tiveram que atravessar uma rede gigante, pular na água e usar uma prancha para chegar o mais rápido possível em um barco. Dedé escolheu Euclides para não participar da prova. Ele e Rai foram os primeiros a passarem a rede e pular na água. Os dois foram seguidos por Carol e Greici, e os últimos a pularem foram Paulinha e Fulý. Carol não quis montar a prancha antes e partiu na frente de todos. Greici tentou fazer o mesmo, mas se enrolou e afundou. Rai foi atrás de Carol mas a atriz venceu o desafio. Ela escolheu Dedé e Greici como acompanhantes. No Limite 2023: Participantes combinam alianças Durante o jantar no barco, Carol e Dedé tentaram convencer Greici de dar o seu voto em Paulinha. Já no acampamento, Euclides conversou com Paulinha e plantou uma semente contra Fulý. Em seguida, quando os participantes retornaram do privilégio, eles encontraram uma garrafa com a seguinte mensagem: “Abrir depois da eliminação”. A mensagem foi suficiente para colocar dúvida sobre qualquer aliança que tivesse sido formada.

Greici e Ray contaram para Paulinha que ela era um alvo manipulado por Fulý. Com isso, elas decidiram votar no carioca. Greici discordou e contou tudo para Fulý, que foi tirar satisfação com Paulinha, expôs Euclides e garantiu que ela não era alvo. No Limite 2023: Votação dupla no Portal Foram muitas reviravoltas, que os participantes chegaram ao Portal confusos sobre suas alianças. Com quatro votos, Euclides foi eliminado. Logo depois, eles tiveram que ler o pergaminho que trouxe a notícia de uma nova votação. Em uma votação aberta, Paulinha, Rai e Greici votaram em Dedé, enquanto Dedé, Carol e Fulý votaram em Paulinha. Com medo de deixar o jogo, Paulinha pediu que Fulý e Carol mudassem os seus votos para Dedé.