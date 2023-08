No Limite 2023: Confira quem saiu e o que rolou no oitavo episódio da temporada

No episódio do No Limite desta quinta-feira, 10, os participantes tiveram que resistir à tentações em provas que afetaram seu emocional

Não foi uma tarefa fácil para a equipe Ananeco. Yuri Fulý foi o primeiro a deixar a prova, pois caiu do tronco. Ao ver uma torta de chocolate entre as comidas, Carol Nakamura desistiu da imunidade. Paulinha também não conseguiu se equilibrar e foi eliminada. Logo depois, Greici desistiu da prova por um churrasco: “Foi pelo cheiro, não pensei em mais nada. Só na comida”.

Com tantas emoções, o reality foi um assunto muito comentado nas redes sociais. Confira tudo o que rolou no episódio.

No fim da prova, houve muita emoção dos vencedores e desespero para quem perdeu e não conseguiu matar as saudades de casa.

Depois da tentação com a comida, a Prova do Privilégio também mexeu com as emoções dos participantes. Isso porque os vencedores da disputa em duplas poderiam ver um vídeo da família.

Greici e Carol Nakamura desabam após perder a disputa. “Esse desafio foi o pior que eu já perdi, porque eu sei o quanto a minha família me estimula, me incentiva”, lamentou Carol.

“Eu sou solteiro aqui, ela também solteira. Acho que rolou um papinho entre elas de uma forma de me arrastar e formar uma aliança com as meninas e fortalecer o grupo”, disse ele.

No Limite 2023: Marcus é eliminado em votação no Portal

Depois de evitar todas as votações até aqui, Marcus foi alvo da votação no Portal e acabou eliminado no oitavo episódio do No Limite, com quatro votos.



O caubói foi um dos mais comentados até aqui por conta de suas estratégias contraditórias. Ele inventou amuletos falsos de imunidade, criou e desfez alianças e até mesmo votou em aliados.

Marcus acabou virando alvo dos participantes depois que Euclides foi o vencedor da Prova da Imunidade e ficou imune. Marcus lamentou a derrota na prova.

Em seu discurso após a eliminação, Marcus citou novamente as alianças: “Me arrependo de ter votado no Dedé. Eu não tinha certeza se ele estava com a gente, por isso eu e o restante da aliança votamos nele. Porém eu sou extremamente grato por ter conhecido todas essas pessoas. Cada um tem seu potencial, seu modo de se destacar e o que tiver que vencer, que vença. Vou virar um júri bastante pensativo", prometeu ele.



Com isso, Carol Nakamura é a única famosa que permanece no reality.