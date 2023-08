No Limite: Episódio marca nova fase do reality; eliminados prometem vingança

O quinto episódio do No Limite, após a desistência de Paulinho Vilhena, Fulý revela aliança com as meninas e diz que vai aproveitar a situação para confundir a equipe adversária.

“O nosso jogo vai ser junto, não fiquem assustadas se eu estiver junto com eles. Foco na atuação, na cara de pau e na falsidade com eles”, disse Yuri Fulý.

As conversas na equipe Jenipapo tiveram o mesmo assunto e Marcus sugeriu Fulý como aliado. Amanda questionou sua aliança com os meninos e Marcus disparou: “Você não está aqui por questão de aliança. É por questão de ser útil.”

No Limite 2023: Acampamento dos eliminados

Dedé e Simoni, que foram eliminados nos episódios anteriores, estão em um acampamento diferente, o Ocuïride. Depois de descobrirem que os outros participantes também estarão com eles, os dois prometeram vingança contra os adversários.

No Limite 2023: Equipe única na Prova dos Privilégios

Assim que os participantes chegaram para o desafio, o apresentador Fernando Fernandes anunciou que, depois da prova, todos iriam para o mesmo acampamento, chamado Ananeco.

Para a prova, eles foram divididos em 3 grupos, de acordo com as pedras que receberam. Amanda ficou de fora, já que recebeu uma pedra diferente dos outros.

Os vencedores da prova foram Greici, Euclides e Fulý, que ganharam um café da manhã.

No acampamento, Fulý colocou seu plano em ação e se aproximou de Marcus, que tentou trazê-lo como aliado no jogo.

No Limite 2023: Prova da Imunidade

Nesse desafio, os participantes começaram com os pés e mãos amarrados e precisaram passar por um obstáculo para completar a prova. Carol, Fulý e Amanda foram os primeiros eliminados.

Sobraram Guilherme, Greici, Paulinha e Euclides, que precisaram soltar as cordas das mãos. Eles passaram e desta vez, precisaram soltar as cordas dos pés. Greici venceu, depois de disputar com Euclides e Guilherme.

No Limite 2023: Guilherme é eliminado

Depois da votação acirrada com Claudio Heinrich, Guilherme foi eliminado. Como das outras vezes, ele encontrou o apresentador do programa e descobriu que tem uma nova chance na equipe Ocuïride.

Portanto, a equipe dos eliminados agora conta com Dedé, Simoni e Guilherme. Os dois primeiros terão que cumprir uma missão para voltar à competição.