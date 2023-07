No Limite 2023: 3º episódio teve expulsão e prova desafiadora e mais um eliminado

O episódio desta terça-feira, 25, do No Limite os participantes encararam a Prova do Privilégio e a Prova da Imunidade que colocou em cheque as alianças entre eles

Depois da eliminação de Pipa do episódio passado, o clima ficou mais tenso entre os participantes do No Limite 2023 e Carol Nakamura disse que é a favor de combinar os votos.

Ainda, Marcus mentiu para Carol dizendo que tinha três imunidades quando, na verdade, ele só tinha uma, devido ao Amuleto da Imunidade que encontrou no episódio passado.

Confira o que aconteceu no episódio de ontem:

No Limite 2023: Carol e Cláudio são expulsos

Antes da primeira prova do dia, os participantes das equipes Jenipapo e Urucum votaram entre si para expulsar alguém do grupo. A escolhida do grupo Jenipapo foi Carol Nakamura e a equipe Urucum escolheu Cláudio Heinrich, que chorou ao saber.

Depois, o apresentador Fernando Fernandes revelou que, de fato, eles estavam imunes e ainda teriam que ficar na equipe rival depois de terem sido expulsos das suas próprias equipes.

No Limite 2023: Prova do Privilégio

A prova do privilégio do terceiro episódio da temporada foi um arvorismo. Os participantes Guilherme e Euclides (Jenipapo) e Raiana e Carol (Ururucum) ficaram no alto da castanheira e os demais precisavam pegar os ouriços de castanha e encher as cestas.

Guilherme foi o mais rápido a subir na árvore, mas pulou antes de completar o objetivo da equipe. Então, Euclides teve que completar a prova sozinho na castanheira.

Raiana também pulou e deixou Carol assumir pela Jenipapo.

As equipes terminaram e começaram a abrir os ouriços de castanhas juntas, mas a equipe Jenipapo venceu a prova. Eles ficaram com as castanhas e produtos como óleo de cozinha, shampoo, sabonete e outros alimentos como mandioca, cupuaçu e jambu.

No Limite 2023: Carol e Cláudio trocam informações nos grupos rivais

Carol Nakamura agora está na equipe Urucum e Cláudio pertence à equipe Jenipapo. Logo que chegaram nos seus novos acampamentos, eles já trocaram informações com os novos parceiros.

Para Paulinho, Carol revelou: “Eles odeiam o Paulinho, eles te acham metido, abusado.”

No Limite 2023: Prova da Imunidade

Em mais uma Prova da Imunidade, cada equipe teve que seguir o padrão das tábuas e montar uma ponte em cima do rio. Urucum teve vantagem e venceu o desafio.

Após a comemoração Fúly dispara: “Pra mim hoje é uma certeza que Jenipapo só tem isso aqui (bate no braço) isso daqui tá faltando óh (aponta para cabeça).”

No Limite 2023: Votação no Portal

Antes do início da votação, Simoni e Amanda discutiram quando a lutadora acusou Amanda de traição. Em seguida, Simoni usou o poder de voto duplo deixado por Pipa.

Entretanto, o poder de voto duplo não ajudou Simoni e ela foi a terceira eliminada do No Limite 2023, e a terceira mulher a sair do programa nesta edição.

Em vídeo gravado após a eliminação, a lutadora disse: "eu botei medo neles e fui eliminada”. Também revelou que não quer amizade com Amanda depois da discussão que elas tiveram.