Primeiro filho da atriz Lindsay Lohan nasce em Dubai

O primeiro filho da atriz Lindsay Lohan nasceu nesta segunda-feira, 17. A informação foi confirmada pela assessoria da artista, em nota enviada ao site The Hollywood Reporter.

Luai, nome do filho de Lindsay com o executivo Bader Shammas, nasceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com o assessor da atriz, “a família está nas nuvens de tanto amor". Em março deste ano, Lindsay confirmou que estava grávida em publicação feita no seu perfil do Instagram.

A atriz de 37 anos de idade é casada com Bader Shammas desde o ano passado. O casal está junto desde meados de 2020.



