Logo após o reality show, Paula foi pedida em casamento por Breno Simões e meses depois anunciou que estava grávida. Com isso, a vencedora mudou os planos sobre o que faria com o dinheiro

Um ano após vencer a 5ª temporada do reality show "No Limite", Paula Amorim revela o que fez com o prêmio de R$ 500 mil. A ex-BBB disputou a final com Viegas e venceu com 66% dos votos. Após o programa, Paula havia dito em entrevistas que usaria o dinheiro para realizar seu casamento e fazer uma reserva. No entanto, alguns planos precisaram ser adiados e hoje a ex-jogadora de vôlei explica o que fez com o dinheiro.

Ano passado, Paula anunciou nas redes sociais que estava grávida do atual namorado, Breno Simões. Por conta disso, os planos para o casamento precisaram ser adiados. Com isso, a vencedora do "No Limite" decidiu investir todo o dinheiro para que ele rendesse. Formada em Administração, Paula disse em entrevista ao site Notícias da TV que cuida bem de suas finanças.

Sobre o assunto Anitta desabafa no Twitter sobre pesadelo e faz pedidos de orações

Após 17 anos, Wanessa Camargo anuncia fim de casamento com Marcus Buaiz

Túnel do Amor: onde assistir online e na TV

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não só dinheiro, a ex-BBB conta que o reality a trouxe admiração de outras mulheres que se sentiram representadas por sua trajetória no programa. Hoje, Paula conta com quase 4 milhões de seguidores nas redes sociais. "Acho que mais importante que a quantidade de pessoas é saber que aquelas pessoas estão ali porque realmente se identificam com você. Inspirei mulheres a acreditarem na sua força", declarou.

Paula ainda revelou que a gravidez veio um ano antes do esperado, mas está muito feliz e vivendo a melhor fase do seu relacionamento com Breno. Para ela, uma das principais lições aprendidas no reality é lidar com as mudanças da vida. "Viver essa experiência me fez perceber a nossa capacidade de adaptação. Como nosso corpo se adapta rápido a qualquer situação, até mesmo as extremas. Aprendi a lidar de uma forma mais leve com as mudanças da vida", afirmou.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.





Tags