MasterChef Confeitaria: foi eliminado ontem? Veja os finalistas

Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin decidiram os finalistas no episódio exibido ontem, 4 / Crédito: Divulgação/Band

O 9º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 4 de novembro, levou os confeiteiros restantes a uma viagem pelo espaço para disputarem a primeira vaga da final. Na prova principal, foi pedido que criassem uma sobremesa autoral inspirada nos planetas do sistema solar. A única regra é que não poderia ser um entremet.

Já na prova de eliminação, os três confeiteiros restantes tiveram que utilizar toda a técnica a seu favor para criar um boneco de chocolate inspirado no trabalho de Diego Lozano. Apenas o vencedor da prova continua na disputa, conquistando a última vaga na final. MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova Léo foi o vencedor da prova principal e primeiro finalista

Na prova principal, os confeiteiros tiveram que criar uma sobremesa inspirada em planetas do sistema solar. A temática espacial podia ser aproveitada de maneira livre, criando uma sobremesa autoral que unisse sabor e uma bela apresentação. A primeira ser julgada foi Luiza, que entregou um prato inspirado por Terra, Marte e Vênus. Sua sobremesa foi um sorbet de umbu e cupuaçu com gel de yuzu e choux de mousse de maracujá. A principal crítica dos jurados foi que os sabores não conversavam tanto, com Helena apontando que pareciam três sobremesas diferentes em um único prato.

Léo foi escolhido como primeiro finalista após servir sobremesa inspirada na lua. Confeiteiro conquistou cinco pins ao longo da competição Crédito: Divulgação/Band Em seguida, Léo apresentou um creme de coco com abacaxi acompanhado de ganache de chocolate branco e sobert de abacaxi. A sobremesa foi inspirada na Lua, recebendo elogio dos jurados pela consistência de sabores e apresentação criativa. Ramiro foi o terceiro a apresentar, com um crocante de coco com caju acompanhado de sobert de cupuaçu e crocante de pequi. A sobremesa foi elogiada pelo sabor, mas criticada pela apresentação. Diego Lozano destacou que foi um prato "com personalidade" assim como o confeiteiro.

Por último, Ítalo trouxe uma sobremesa inspirada no sistema solar com um creme de coco com abacaxi, queijo e cereja acompanhado de sorbet de frutas vermelhas e trufa de conhaque. Apesar de ser tido como um bom trabalho, a sobremesa foi criticada por ter uma mistura de sabores que deixou os jurados "perdidos". Após as deliberações, Léo venceu a prova e se tornou o primeiro finalista da temporada. Enquanto o confeiteiro subiu para o mezanino, os outros participantes seguiram para disputar a segunda vaga da final na prova de eliminação.