MasterChef Confeitaria: foi eliminado ontem? Veja os finalistas

MasterChef Confeitaria: veja quem foi eliminado ontem e quem são os finalistasNo 9º episódio da temporada, confeiteiros tiveram que criar uma sobremesa autoral baseada em planetas e um boneco de chocolate que trouxesse técnica e sabor
O 9º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 4 de novembro, levou os confeiteiros restantes a uma viagem pelo espaço para disputarem a primeira vaga da final.
Na prova principal, foi pedido que criassem uma sobremesa autoral inspirada nos planetas do sistema solar. A única regra é que não poderia ser um entremet.
Já na prova de eliminação, os três confeiteiros restantes tiveram que utilizar toda a técnica a seu favor para criar um boneco de chocolate inspirado no trabalho de Diego Lozano. Apenas o vencedor da prova continua na disputa, conquistando a última vaga na final.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
- Léo foi o vencedor da prova principal e primeiro finalista
Na prova principal, os confeiteiros tiveram que criar uma sobremesa inspirada em planetas do sistema solar. A temática espacial podia ser aproveitada de maneira livre, criando uma sobremesa autoral que unisse sabor e uma bela apresentação.
A primeira ser julgada foi Luiza, que entregou um prato inspirado por Terra, Marte e Vênus. Sua sobremesa foi um sorbet de umbu e cupuaçu com gel de yuzu e choux de mousse de maracujá.
A principal crítica dos jurados foi que os sabores não conversavam tanto, com Helena apontando que pareciam três sobremesas diferentes em um único prato.
Em seguida, Léo apresentou um creme de coco com abacaxi acompanhado de ganache de chocolate branco e sobert de abacaxi. A sobremesa foi inspirada na Lua, recebendo elogio dos jurados pela consistência de sabores e apresentação criativa.
Ramiro foi o terceiro a apresentar, com um crocante de coco com caju acompanhado de sobert de cupuaçu e crocante de pequi. A sobremesa foi elogiada pelo sabor, mas criticada pela apresentação. Diego Lozano destacou que foi um prato "com personalidade" assim como o confeiteiro.
Por último, Ítalo trouxe uma sobremesa inspirada no sistema solar com um creme de coco com abacaxi, queijo e cereja acompanhado de sorbet de frutas vermelhas e trufa de conhaque. Apesar de ser tido como um bom trabalho, a sobremesa foi criticada por ter uma mistura de sabores que deixou os jurados "perdidos".
Após as deliberações, Léo venceu a prova e se tornou o primeiro finalista da temporada. Enquanto o confeiteiro subiu para o mezanino, os outros participantes seguiram para disputar a segunda vaga da final na prova de eliminação.
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
- Ítalo e Luiza foram os eliminados do episódio
Na prova de eliminação, os confeiteiros tiveram uma aula de bonecos de chocolate com Diego Lozano, precisando entregar um entremet decorado da mesma forma que o chef ensinou.
Luiza entregou um entremet pela metade, enquanto Ítalo foi criticado pela mistura de chocolate com frutas vermelhas. Ramiro se saiu melhor que a dupla, entregando um entremet de pistache com frutas vemelhos inspirado no exemplo de Lozano.
Após as críticas, Ramiro foi escolhido como segundo finalista, enquanto Ítalo e Luíza foram os eliminados.
Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 2
Com a saída de Ítalo e Luiza, agora restam dois confeiteiros na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.
Veja quem segue na competição:
- Leo Salles
- Ramiro Bertassin