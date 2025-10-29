MasterChef Confeitaria: veja quem foi eliminado ontem e o top 4

MasterChef Confeitaria: veja quem foi eliminado ontem e confira o top 4No 8º episódio da temporada, confeiteiros tiveram que misturar o passado e o futuro da confeitaria em prova que testou as habilidades de reprodução e inovação
O 8º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 28 de outubro, levou os confeiteiros restantes a uma viagem no tempo para visitarem doces de suas infâncias.
Na prova principal, foi exigida uma reprodução do doce em si e uma releitura moderna, unindo o passado e o futuro da confeitaria de cada um dos participantes.
Já na prova de eliminação, os participantes tiveram que se inspirar em docinhos de festa para fazer três tipos de mignardises — sobremesas em versões menores.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
- Ítalo foi o vencedor da prova principal
Na prova principal, os confeiteiros tiveram que criar duas sobremesas. A primeira uma reprodução clássica de um doce da infância e a segunda uma releitura moderna deste mesmo doce.
A primeira ser julgada foi Marina, que entregou um tiramisu clássico e uma releitura desconstruída. Apesar de alguns elogios, o ponto principal das críticas concentrou-se na falta da presença do café de uma maneira mais encorpada.
Jacquin foi além e disse que a versão clássica parecia mais um entremet que um tiramisu.
Em seguida, Ítalo apresentou uma canjica clássica e uma versão em macaron com técnicas da cozinha molecular. Helena elogiou a presença do sabor do milho, enquanto Jacquin complementou que o prato era "muito Brasil", tornando-o um dos favoritos para subir ao mezanino.
Luiza apresentou uma queijadinha com compota de figo e na versão moderna trouxe a receita como um sorbert com os mesmos sabores.
Apesar de ser criticada por Jacquin por trazer um figo com pele, seu trabalho foi julgado como muito bom, principalmente na releitura da queijadinha.
Já Ramiro trouxe uma torta de maçã como clássico e na releitura trouxe o prato como uma maçã do amor com sete texturas. O prato foi elogiado pelo contraponto entre um sabor mais rústico e uma técnica mais moderna, apesar dos excessos.
Por último, Léo apresentou um entremet de morango que foi a sobremesa que seu ex-chefe disse para ele desistir da confeitaria quando provou.
Na releitura, o prato foi reformulado como um sorbet acompanhado de mousse e compota de morango. Mesmo com a história, o prato foi criticado pelos jurados por terem sabores muito similares.
No final, Ítalo subiu ao mezanino e se tornou o primeiro semifinalista da temporada. Os outros confeiteiros seguiram para a prova de eliminação responsável por definir o Top 4.
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
- Marina foi a eliminada do episódio
Na prova de eliminação, os confeiteiros precisaram utilizar doces clássicos de festas infantis como base para três versões de mignardises, doces do tamanho de uma única mordida.
Léo foi o primeiro a apresentar suas versões de cajuzinho em forma de choux, bombom e um tartelete. As críticas foram positivas, mesmo com a diferença de tamanho entre as versões.
Marina foi a segunda a apresentar o beijinho, mas foi criticada pela ausência de sabor de coco e pelo uso de castanhas que não fazem parte do preparo original do doce.
Ramiro, que pegou o doce bicho de pé, foi elogiado por conseguir servir versões no tamanho de mignardises. No entanto, os chefes destacaram que o sabor do morango não foi tão proeminente quanto deveria ter sido.
A última a apresentar foi Luiza, criticada pelo mesmo motivo e com um trio de sobremesas que gerou discordâncias entre os jurados se havia ou não sabor de brigadeiro nelas.
Quem ganhou a prova foi Léo, que apesar de não ter um trio perfeito, serviu o sabor de cajuzinho nos seus doces. Já Marina foi a eliminada da noite por ter "fugido completamente da linha" nas palavras do jurado Diego Lozano.
Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 4
Com a saída de Marina, agora restam quatro na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.
Veja quem segue na competição:
- Ítalo Andrade
- Leo Salles
- Luiza Vilhena
- Ramiro Bertassin