MasterChef Confeitaria: veja quem foi eliminado ontem e o top 4

Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin são jurados do Masterchef Confeitaria, que no oitavo episódio define o Top 4 / Crédito: Divulgação/Band

O 8º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 28 de outubro, levou os confeiteiros restantes a uma viagem no tempo para visitarem doces de suas infâncias. Na prova principal, foi exigida uma reprodução do doce em si e uma releitura moderna, unindo o passado e o futuro da confeitaria de cada um dos participantes.

Já na prova de eliminação, os participantes tiveram que se inspirar em docinhos de festa para fazer três tipos de mignardises — sobremesas em versões menores. MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova Ítalo foi o vencedor da prova principal

Na prova principal, os confeiteiros tiveram que criar duas sobremesas. A primeira uma reprodução clássica de um doce da infância e a segunda uma releitura moderna deste mesmo doce. A primeira ser julgada foi Marina, que entregou um tiramisu clássico e uma releitura desconstruída. Apesar de alguns elogios, o ponto principal das críticas concentrou-se na falta da presença do café de uma maneira mais encorpada. Jacquin foi além e disse que a versão clássica parecia mais um entremet que um tiramisu.

Em seguida, Ítalo apresentou uma canjica clássica e uma versão em macaron com técnicas da cozinha molecular. Helena elogiou a presença do sabor do milho, enquanto Jacquin complementou que o prato era "muito Brasil", tornando-o um dos favoritos para subir ao mezanino. Ítalo foi o primeiro semifinalista da temporada do Masterchef Confeitaria Crédito: Divulgação/Band Luiza apresentou uma queijadinha com compota de figo e na versão moderna trouxe a receita como um sorbert com os mesmos sabores.

Apesar de ser criticada por Jacquin por trazer um figo com pele, seu trabalho foi julgado como muito bom, principalmente na releitura da queijadinha. Já Ramiro trouxe uma torta de maçã como clássico e na releitura trouxe o prato como uma maçã do amor com sete texturas. O prato foi elogiado pelo contraponto entre um sabor mais rústico e uma técnica mais moderna, apesar dos excessos. Por último, Léo apresentou um entremet de morango que foi a sobremesa que seu ex-chefe disse para ele desistir da confeitaria quando provou.

Na releitura, o prato foi reformulado como um sorbet acompanhado de mousse e compota de morango. Mesmo com a história, o prato foi criticado pelos jurados por terem sabores muito similares. No final, Ítalo subiu ao mezanino e se tornou o primeiro semifinalista da temporada. Os outros confeiteiros seguiram para a prova de eliminação responsável por definir o Top 4.