Quem saiu ontem, 14, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado e o prato

Alê Costa foi o convidado para integrar júri do episódio formado por Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin / Crédito: Divulgação/Band

O 6º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 14 de outubro, trouxe uma clássica prova da caixa misteriosa e um desafio de diferentes texturas de um mesmo ingrediente. Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os sete chefs restantes tiveram que reinventar um típico doce brasileiro tornando-o digno de uma vitrine de confeitaria. Para isso, cada confeiteiro ganhou uma caixa misteriosa com um doce específico.

Já na eliminação, os destaques negativos tiveram que servir uma sobremesa autoral com seis texturas diferentes de caramelo, sendo elas: gelato, crocante, mousse, biscuit, cremoso e uma decoração. MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova Os confeiteiros encararam a caixa misteriosa. Ao abri-la, se depararam com doces tipicamente brasileiros: paçoca, bananinha, maria mole, suspiro, pé de moleque, entre outros. Inspirados nessas guloseimas carregadas de histórias, os competidores tiveram de transformá-las em produtos refinados de vitrine.