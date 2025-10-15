Quem saiu ontem, 14, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado e o prato

Quem saiu ontem, 14, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado e o pratoNo 6º episódio da temporada, surge a clássica prova da caixa misteriosa com doces típicos brasileiros que irão desafiar os confeiteiros a se reinventarem
O 6º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 14 de outubro, trouxe uma clássica prova da caixa misteriosa e um desafio de diferentes texturas de um mesmo ingrediente.
Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os sete chefs restantes tiveram que reinventar um típico doce brasileiro tornando-o digno de uma vitrine de confeitaria. Para isso, cada confeiteiro ganhou uma caixa misteriosa com um doce específico.
Já na eliminação, os destaques negativos tiveram que servir uma sobremesa autoral com seis texturas diferentes de caramelo, sendo elas: gelato, crocante, mousse, biscuit, cremoso e uma decoração.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
Os confeiteiros encararam a caixa misteriosa. Ao abri-la, se depararam com doces tipicamente brasileiros: paçoca, bananinha, maria mole, suspiro, pé de moleque, entre outros.
Inspirados nessas guloseimas carregadas de histórias, os competidores tiveram de transformá-las em produtos refinados de vitrine.
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
Na prova de eliminação, o desafio foi fazer uma sobremesa com seis técnicas usando caramelo. O sorvete feito por Natan ficou muito congelado e desagradou aos jurados.
Assim, o confeiteiro foi quem saiu no 6º episódio da temporada 2025 do talent show.
- Natan Montenegro foi o eliminado do episódio
Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 6
agora restam 6 na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.
Veja quem segue na competição:
- Ítalo Andrade
- Johnlee
- Leo Salles
- Luiza Vilhena
- Marina Queiroz
- Ramiro Bertassin