MasterChef Confeitaria: quem saiu ontem, 23? Veja eliminado

MasterChef Confeitaria: quem saiu ontem, 23? Veja eliminadoNo terceiro episódio da temporada, chefs foram desafiados a servir sobremesas clássicas e salvar preparos errados. Saiba quem foi eliminado ontem, 23
O 3º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 23 de setembro, foi feito para testar o conhecimento técnico dos confeiteiros.
Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os 10 chefs restantes tiveram que servir sobremesas clássicas e salvar preparos que deram errado.
A seguir, saiba como foram as provas e veja quem ficou no Top 9 da temporada.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
Na prova principal, os participantes foram divididos em duplas para duelarem entre si. Para cada dupla foi entregue uma sobremesa clássica das cinco escolhidas pelos jurados: paris-brest, schuss aux fruits, success tart, charlotte e moka.
Quem serviu a melhor receita subiu para o mezanino, enquanto quem perdeu o duelo foi direto para a prova de eliminação. As duplas e os pratos foram:
- Wagner x Natan - Schuss aux Fruits
- Leo x Juliana - Paris-Brest
- Letícia x Ítalo - Charlotte
- Johnlee x Ramiro - Moka
- Luiza x Marina - Sucess Tart
Quem subiu para o mezanino foi: Natan, Marina, Juliana, Letícia e Johnlee.
Já os confeiteiros que perderam os duelos foram Wagner, Leo, Ítalo, Ramiro e Luiza, encaminhados diretos para a prova de eliminação.
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
Na prova de eliminação, os confeiteiros receberam preparos que deram errado na cozinha com o objetivo de elaborar outro prato.
Por meio de um chantilly talhado, um bolo solado e um creme inglês passado, foi pedido que eles usassem a técnica e criatividade para servirem uma sobremesa digna do MasterChef.
Quem acabou entregando o prato com maior número de defeitos foi Wagner Nascimento, que acabou sendo eliminado. Luiza, o outro destaque negativo, foi salva pelos jurados.
- Wagner foi o eliminado do episódio
Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 9
Com a saída de Wagner, agora restam 9 na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.
Veja quem segue na competição:
- Ítalo Andrade
- Johnlee
- Juliana Braga
- Leo Salles
- Letícia Momma
- Luiza Vilhena
- Marina Queiroz
- Natan Montenegro
- Ramiro Bertassin