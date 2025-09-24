Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MasterChef Confeitaria: quem saiu ontem, 23? Veja eliminado

No terceiro episódio da temporada, chefs foram desafiados a servir sobremesas clássicas e salvar preparos errados. Saiba quem foi eliminado ontem, 23
O 3º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 23 de setembro, foi feito para testar o conhecimento técnico dos confeiteiros. 

Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os 10 chefs restantes tiveram que servir sobremesas clássicas e salvar preparos que deram errado. 

A seguir, saiba como foram as provas e veja quem ficou no Top 9 da temporada. 

MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova

Na prova principal, os participantes foram divididos em duplas para duelarem entre si. Para cada dupla foi entregue uma sobremesa clássica das cinco escolhidas pelos jurados: paris-brest, schuss aux fruits, success tart, charlotte e moka.

 

Quem serviu a melhor receita subiu para o mezanino, enquanto quem perdeu o duelo foi direto para a prova de eliminação. As duplas e os pratos foram:

  • Wagner x Natan - Schuss aux Fruits
  • Leo x Juliana - Paris-Brest
  • Letícia x Ítalo - Charlotte
  • Johnlee x Ramiro - Moka
  • Luiza x Marina - Sucess Tart

Quem subiu para o mezanino foi: Natan, Marina, Juliana, Letícia e Johnlee.

Já os confeiteiros que perderam os duelos foram Wagner, Leo, Ítalo, Ramiro e Luiza, encaminhados diretos para a prova de eliminação.

MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova

Na prova de eliminação, os confeiteiros receberam preparos que deram errado na cozinha com o objetivo de elaborar outro prato.

Por meio de um chantilly talhado, um bolo solado e um creme inglês passado, foi pedido que eles usassem a técnica e criatividade para servirem uma sobremesa digna do MasterChef.

Quem acabou entregando o prato com maior número de defeitos foi Wagner Nascimento, que acabou sendo eliminado. Luiza, o outro destaque negativo, foi salva pelos jurados.

  • Wagner foi o eliminado do episódio

Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 9

Com a saída de Wagner, agora restam 9 na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.

Veja quem segue na competição:

  • Ítalo Andrade
  • Johnlee
  • Juliana Braga
  • Leo Salles
  • Letícia Momma
  • Luiza Vilhena
  • Marina Queiroz
  • Natan Montenegro
  • Ramiro Bertassin

