MasterChef Confeitaria: quem saiu ontem, 16? Veja eliminado

MasterChef Confeitaria: quem saiu ontem, 16? Veja eliminadoNo segundo episódio da temporada, chefs foram desafiados a fazer um menu para 20 convidados e servir diferentes massas folhadas. Saiba qual foi a equipe vencedora e quem foi eliminado
O 2º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 16 de setembro, trouxe a primeira prova em grupo para desafiar os confeiteiros.
Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os 11 chefs restantes tiveram que servir um menu completo para 20 pessoas na primeira prova e preparar duas massas folhadas na prova de eliminação.
A seguir, saiba como foram as provas e veja quem ficou no Top 10 da temporada.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
Na prova principal, os participantes se dividiram em equipes para fazer um menu de quatro sobremesas para 20 convidados. Também foi exigido que os doces harmonizassem com vinhos e espumantes específicos.
Vencedor da última prova, Leo Salles escolheu o capitão da outra equipe, definindo Lucas Constantini para ser seu adversário direto.
O menu da equipe roxa (Leo) foi formado por:
- Tartar de melão e melancia
- Cannoli de amêndoas com queijo e frutas secas
- Pavlova com creme de pistache e frutas vermelhas
- Tarte tatin de maçã com queijo
O menu da equipe rosa (Lucas) foi composto por:
- Ravioli de maçã com recheio de mascarpone
- Massa phyllo com creme de bergamota
- Choux cream de pistache e sorbet de laranja,
- Bombom de mimosa
No final, a equipe de Léo venceu por 19 votos a equipe comandada por Lucas, que foi para a eliminação.
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
Os membros da equipe de Lucas tiveram que enfrentar uma prova de massa folhada na eliminação. O desafio foi preparar um mil-folhas salgado e um vol-au-vent doce para serem degustados pelos jurados.
O campeão da prova foi o confeiteiro Wagner Nascimento, que se destacou positivamente junto com Johnlee e Luiza Vilhena. O eliminado foi Lucas, que serviu os pratos com maior número de defeitos.
- Lucas Constantini foi o eliminado do episódio
Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 10
Com a saída de Lucas, agora restam 10 na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.
Veja quem segue na competição:
- Ítalo Andrade
- Johnlee
- Juliana Braga
- Leo Salles
- Letícia Momma
- Luiza Vilhena
- Marina Queiroz
- Natan Montenegro
- Ramiro Bertassin
- Wagner Nascimento