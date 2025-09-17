Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MasterChef Confeitaria: quem saiu ontem, 16? Veja eliminado

No segundo episódio da temporada, chefs foram desafiados a fazer um menu para 20 convidados e servir diferentes massas folhadas. Saiba qual foi a equipe vencedora e quem foi eliminado
O 2º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 16 de setembro, trouxe a primeira prova em grupo para desafiar os confeiteiros. 

Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os 11 chefs restantes tiveram que servir um menu completo para 20 pessoas na primeira prova e preparar duas massas folhadas na prova de eliminação. 

A seguir, saiba como foram as provas e veja quem ficou no Top 10 da temporada. 

MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova

Na prova principal, os participantes se dividiram em equipes para fazer um menu de quatro sobremesas para 20 convidados. Também foi exigido que os doces harmonizassem com vinhos e espumantes específicos.

Vencedor da última prova, Leo Salles escolheu o capitão da outra equipe, definindo Lucas Constantini para ser seu adversário direto.

O menu da equipe roxa (Leo) foi formado por:

  • Tartar de melão e melancia
  • Cannoli de amêndoas com queijo e frutas secas
  • Pavlova com creme de pistache e frutas vermelhas
  • Tarte tatin de maçã com queijo

O menu da equipe rosa (Lucas) foi composto por:

  • Ravioli de maçã com recheio de mascarpone
  • Massa phyllo com creme de bergamota
  • Choux cream de pistache e sorbet de laranja,
  • Bombom de mimosa

No final, a equipe de Léo venceu por 19 votos a equipe comandada por Lucas, que foi para a eliminação. 

MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova

Os membros da equipe de Lucas tiveram que enfrentar uma prova de massa folhada na eliminação. O desafio foi preparar um mil-folhas salgado e um vol-au-vent doce para serem degustados pelos jurados.

O campeão da prova foi o confeiteiro Wagner Nascimento, que se destacou positivamente junto com Johnlee e Luiza Vilhena. O eliminado foi Lucas, que serviu os pratos com maior número de defeitos.

  • Lucas Constantini foi o eliminado do episódio

Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 10

Com a saída de Lucas, agora restam 10 na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.

Veja quem segue na competição: 

  • Ítalo Andrade
  • Johnlee
  • Juliana Braga
  • Leo Salles
  • Letícia Momma
  • Luiza Vilhena
  • Marina Queiroz
  • Natan Montenegro
  • Ramiro Bertassin
  • Wagner Nascimento

