MasterChef Confeitaria: veja quem foi eliminado ontem (9/9)

MasterChef Confeitaria: quem saiu ontem, 9? Veja eliminados

Estreia da temporada trouxe 14 chefs profissionais para disputa do grande prêmio. Saiba quem saiu na eliminação tripla do primeiro episódio.
Tipo Notícia

O 1º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 9 de setembro, trouxe a participação especial de Narcisa Tamborindeguy como jurada.

Comandado por Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, a nova edição do reality show reúne 14 chefs profissionais para a disputa do grande prêmio. A temporada iniciou com um episódio de eliminação tripla que definiu o Top 11 da temporada. 

MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova

Na prova principal, os participantes serão desafiados a apresentar suas assinaturas por meio do uso de ingredientes nacionais em uma sobremesa autoral. Os dois piores pratos foram eliminados.

Júlia e Jéssica foram as eliminadas.

MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova

Com a participação especial de Narcisa Tamborindeguy, a prova de eliminação desafiou os destaques negativos a recriarem um clássico na forma de um macaron, tradicional receita francesa que une técnica e precisão.

Aline foi a participante que menos agradou os jurados e também foi eliminada. 

No total, as três eliminadas do episódio foram: Júlia, Jéssica e Aline.

Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 11

Com a saída das três participantes na estreia, agora restam 11 na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.

Veja quem segue na competição: 

  • Ítalo Andrade
  • Johnlee
  • Juliana Braga
  • Leo Salles
  • Letícia Momma
  • Lucas Constantini
  • Luiza Vilhena
  • Marina Queiroz
  • Natan Montenegro
  • Ramiro Bertassin
  • Wagner Nascimento

