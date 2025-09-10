MasterChef Confeitaria: veja quem foi eliminado ontem (9/9)

Diego Lozano, Helena Rizzo, Narcisa Tamborindeguy e Erick Jacquin formam painel de jurados da estreia do MasterChef Confeitaria 2025 / Crédito: Divulgação/Band

O 1º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 9 de setembro, trouxe a participação especial de Narcisa Tamborindeguy como jurada. Comandado por Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, a nova edição do reality show reúne 14 chefs profissionais para a disputa do grande prêmio. A temporada iniciou com um episódio de eliminação tripla que definiu o Top 11 da temporada.

MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova Na prova principal, os participantes serão desafiados a apresentar suas assinaturas por meio do uso de ingredientes nacionais em uma sobremesa autoral. Os dois piores pratos foram eliminados. Júlia e Jéssica foram as eliminadas. Temos as primeiras ELIMINADAS! #MasterChefBr pic.twitter.com/OR2kdtkkna — MasterChef Brasil (@masterchefbr) September 10, 2025