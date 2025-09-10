MasterChef Confeitaria: veja quem foi eliminado ontem (9/9)

MasterChef Confeitaria: quem saiu ontem, 9? Veja eliminadosEstreia da temporada trouxe 14 chefs profissionais para disputa do grande prêmio. Saiba quem saiu na eliminação tripla do primeiro episódio.
O 1º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 9 de setembro, trouxe a participação especial de Narcisa Tamborindeguy como jurada.
Comandado por Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, a nova edição do reality show reúne 14 chefs profissionais para a disputa do grande prêmio. A temporada iniciou com um episódio de eliminação tripla que definiu o Top 11 da temporada.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
Na prova principal, os participantes serão desafiados a apresentar suas assinaturas por meio do uso de ingredientes nacionais em uma sobremesa autoral. Os dois piores pratos foram eliminados.
Júlia e Jéssica foram as eliminadas.
Temos as primeiras ELIMINADAS! #MasterChefBr pic.twitter.com/OR2kdtkkna— MasterChef Brasil (@masterchefbr) September 10, 2025
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
Com a participação especial de Narcisa Tamborindeguy, a prova de eliminação desafiou os destaques negativos a recriarem um clássico na forma de um macaron, tradicional receita francesa que une técnica e precisão.
Aline foi a participante que menos agradou os jurados e também foi eliminada.
No total, as três eliminadas do episódio foram: Júlia, Jéssica e Aline.
Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 11
Com a saída das três participantes na estreia, agora restam 11 na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.
Veja quem segue na competição:
- Ítalo Andrade
- Johnlee
- Juliana Braga
- Leo Salles
- Letícia Momma
- Lucas Constantini
- Luiza Vilhena
- Marina Queiroz
- Natan Montenegro
- Ramiro Bertassin
- Wagner Nascimento