MasterChef Brasil: quem saiu ontem, 12? Veja eliminados e o prato

Com mudança na dinâmica da prova de eliminação, saiba quem foi eliminado e quem segue no reality show gastronômico
O 12º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido nessa terça-feira, 12 de agosto, trouxe uma mudança na dinâmica da prova da eliminação, com dois participantes saindo no final do episódio ao invés de apenas um. Além disso, o episódio marcou o retorno do chef Erick Jacquin ao programa. 

Neste programa, a jornalista Fernanda Gentil auxiliou os jurados na escolha dos pratos. A seguir, veja como foram as provas e quais foram os eliminados.

MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova

A primeira prova teve pratos de todas as regiões do Brasil e o desafio era colocar em comum um ingrediente: a galinha caipira.

MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova

O último desafio marcou a volta de Erick Jacquin. O chef apresentou um panelão de pot-au-feu, cozido de carnes e vegetais de sua terra natal. 

A prova foi de reaproveitamento e quem menos conseguiu empregar a iguaria que o francês elaborou ao longo de vários dias foi a dupla Taynan e Fernanda.

  • Taynan, 33 anos, dentista (Rio de Janeiro - RJ)
  • Fernanda, 34 anos, árbitra (Criciúma - SC)

Quem continua no MasterChef 2025? Veja o Top 6

Com a saída de Taynan e Fernanda, agora restam seis participantes na disputa pelo título de MasterChef 2025.

Veja quem segue na competição: 

  • Daniela, 49 anos, advogada (Petrópolis - RJ)
  • Felipe B., 33 anos, barista (Rio de Janeiro - RJ)
  • Glória, 66 anos, professora de idiomas (Hong Kong - China)
  • Guilherme, 19 anos, estudante (São Paulo - SP)
  • Leonela, 29 anos, advogada (Santa Bárbara - BA)
  • Rodrigo, 35 anos, comerciante (Volta Redonda - RJ)

