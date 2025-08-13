MasterChef Brasil: quem saiu ontem, 12? Veja eliminados e o prato

Taynan e Fernanda foram eliminadas do MasterChef Brasil / Crédito: Reprodução/ MasterChef

O 12º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido nessa terça-feira, 12 de agosto, trouxe uma mudança na dinâmica da prova da eliminação, com dois participantes saindo no final do episódio ao invés de apenas um. Além disso, o episódio marcou o retorno do chef Erick Jacquin ao programa. Neste programa, a jornalista Fernanda Gentil auxiliou os jurados na escolha dos pratos. A seguir, veja como foram as provas e quais foram os eliminados.

A primeira prova teve pratos de todas as regiões do Brasil e o desafio era colocar em comum um ingrediente: a galinha caipira. MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova O último desafio marcou a volta de Erick Jacquin. O chef apresentou um panelão de pot-au-feu, cozido de carnes e vegetais de sua terra natal. A prova foi de reaproveitamento e quem menos conseguiu empregar a iguaria que o francês elaborou ao longo de vários dias foi a dupla Taynan e Fernanda. Taynan, 33 anos, dentista (Rio de Janeiro - RJ)

Fernanda, 34 anos, árbitra (Criciúma - SC)

