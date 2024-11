MasterChef Confeitaria hoje (26/11): horário, onde assistir e como será

Veja como será o episódio de hoje (26/11), qual horário começa e onde assistir ao MasterChef Crédito: Marcelinho Santos/Band

O terceiro episódio do MasterChef Confeitaria é transmitido nesta terça-feira, 26. Além dos jurados, os competidores serão avaliados por cinco influenciadores que entendem muito bem de sobremesas. Em dois times, os participantes precisam fazer pelo menos cinco iguarias diferentes, sendo obrigatório o uso de três tipos de massas, um doce com mousse, um com creme e um com decoração em chocolate.

Veja como será o episódio, qual horário começa, onde assistir ao programa e mais.

MasterChef Confeitaria: que horas começa hoje (26/11)? O talent show vai ao ar em dois dias da semana: todas as terças e quintas-feiras, às 22h30min (horário de Brasília). MasterChef Confeitaria: onde assistir hoje (26/11)? O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a TV Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.

Cearense participa de nova edição do Masterchef; SAIBA quem é MasterChef Confeitaria: como será o episódio de hoje (26/11) Na primeira etapa os competidores vão se dividir em dois times. Os jurados então revelam uma vitrine repleta de sobremesas com vários formatos, cores e sabores e explicam que eles devem reproduzi-la para convidados especiais. Os profissionais precisam fazer pelo menos cinco iguarias diferentes, sendo obrigatório o uso de três tipos de massas, um doce com mousse, um com creme e um com decoração em chocolate.

Isso porque serão avaliados cinco influenciadores bastante familiarizados com a confeitaria: Daniela Choma,

Betto Auge,

Gui Tank,

Vivi Cake e

Tomás Guedes. A equipe que mais surpreender garante mais uma semana no jogo Etapa decisiva com doce turco Para se manter na disputa, será necessário enfrentar um difícil desafio de fusão, harmonizando as delícias do Brasil com as da Turquia em uma única receita. O dono do pior resultado deixa a competição.