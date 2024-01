4 receitas de massas para o Natal

A temporada de Natal é um momento que nos inspira a compartilhar momentos especiais ao redor da mesa, saboreando pratos que aquecem o coração com quem gostamos. Entre as opções gastronômicas, as massas desempenham um papel significativo, oferecendo conforto e sabor inigualável a todos. Nesse sentido, trazemos quatro receitas com massas para você experimentar fazer em casa e surpreender seus convidados. Confira!

Lasanha tradicional

Ingredientes

500 g de massa pronta para lasanha

500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

340 g de molho de tomate

250 g de queijo mussarela ralado

250 g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Logo após, acrescente o molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Cozinhe por mais 10 minutos. Distribua um pouco do molho no fundo de um refratário e, em seguida, faça camadas alternadas de massa, molho de carne e queijo. Termine com uma camada de queijo mussarela e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Nhoque ao sugo

Ingredientes

Nhoque