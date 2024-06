MasterChef Brasil hoje (11/06): onde assistir, horário e como será

Hoje, terça (11/06), é dia de mais um episódio da nova temporada do MasterChef Brasil. Veja onde assistir, qual horário vai passar e que receita terá

Os concorrentes se deparam com apenas 12 participantes nos primeiros episódios. E a partir do quarto episódio, outros 11 concorrentes são adicionados. E um grupo não sabe da existência do outro.

Mais um episódio inédito do MasterChef Brasi l vai ao ar hoje, terça-feira, 11 de junho (11/06), às 22h30min (horário de Brasília), na Band, e promete trazer emoções nas próximas semanas.

MasterChef Brasil 2024: onde assistir ao vivo e horário



O MasterChef Brasil no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além da TV aberta, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

Na TV por assinatura, o programa é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no Discovery Home & Health. Para assistir à transmissão, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil, onde os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.